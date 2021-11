L’Indonesia ordina due Airbus A400M con opzioni per altri quattro

Secondo successo di export per Airbus Defence and Space all’Air Show di Dubai. Dopo il contratto per due ulteriori cargo/tanker A330MRTT per le forze aeree degli Emirati Arabi Uniti, il ministero della Difesa indonesiano ha ordinato due aeromobili Airbus A400M in configurazione multiruolo e da trasporto.

Il contratto, che diventerà effettivo nel 2022, porterà il numero totale di operatori A400M a dieci nazioni. L’accordo include un pacchetto completo di manutenzione e supporto alla formazione. È stata anche firmata una lettera d’intenti per la futura acquisizione di altri quattro aeromobili A400M.

“Questo nuovo ordine espanderà ulteriormente la presenza dell’A400M nella regione Asia-Pacifico dove il velivolo è impiegato in 4 esemplari dalle forze aeree malesi.

Capace di operare da piste accidentate e corte, l’A400M rafforzerà le capacità di trasporto aereo dell’aeronautica indonesiana per rispondere rapidamente a qualsiasi crisi, come dimostrato in seguito al terremoto e al successivo tsunami che hanno colpito il paese nel 2018. L’A400M è stato il primo grande airlifter in grado di consegnare carichi pesanti come camion di carburante ed escavatori, nonché cibo, vestiti e forniture mediche utilizzando una pista danneggiata e corta a Palu (Sulawesi centrale, Indonesia).

“L’A400M è una vera piattaforma multiruolo e migliorerà notevolmente le capacità tattiche aria-aria dell’aeronautica indonesiana”, ha detto Prabowo Subianto, ministro della Difesa indonesiano.

“Questo aeromobile svolgerà un ruolo importante in altre missioni chiave, tra cui il paracadutismo e il trasporto di carichi pesanti.

Stiamo anche valutando ulteriori acquisizioni di A400M a breve termine, con futuri sviluppi dell’A400M, come la lotta antincendio, un’importante capacità che stiamo esplorando insieme ad Airbus.

L’A400M diventerà una risorsa nazionale e la pietra miliare per le missioni di assistenza umana e di risposta ai disastri, oltre alle sue capacità tattiche e aria-aria”.

L’A400M ha inoltre la capacità di rifornirsi in volo e di rifornire in volo altri velivoli grazie a due serbatoi ausiliari posti sotto le ali.

(con fonte Airbus)