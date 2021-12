Esercitazione “Enhance Snipers” per i tiratori scelti delle Forze Operative Nord

Si è conclusa, presso il poligono di Capo Teulada, la seconda fase a fuoco dell’esercitazione “Enhance Snipers 2021”, finalizzata all’addestramento e standardizzazione dei Tiratori Scelti delle Forze Operative Nord.

Le Squadre Tiratori Scelti delle Forze Operative Nord devono raggiungere un elevato livello di standardizzazione sulle capacità e procedure tecnico-tattiche d’impiego, pur mantenendo la propria “natura”, ossia le specificità operative nell’ambito delle specialità d’appartenenza.

Questo l’ambizioso obiettivo assegnato dal Comando di Vertice d’Area all’11° reggimento bersaglieri che, individuato quale reggimento “pilota” per l’elevatissimo profilo operativo dei suoi Team Sniper, dal giugno scorso ha avviato un intenso ciclo di attività addestrative volte ad implementare le capacità teorico-pratiche dei Nuclei Tiratori Scelti in organico ai reggimenti di fanteria di tutta la Divisione “Vittorio Veneto”.

Nel processo di standardizzazione, particolare rilevanza hanno assunto le esercitazioni a fuoco in cui i Nuclei Tiratori Scelti dei reggimenti hanno avuto modo di confrontarsi e amalgamarsi durante lo svolgimento di attività addestrative comuni e, soprattutto, di verificare le rispettive capacità professionali e gli equipaggiamenti in condizione di stress, operando in contesti caratterizzati da condizioni ambientali particolarmente impegnative, passando gradualmente su obiettivi selezionati posti a distanze variabili dai 300 fino ai 1000 metri, fissi o in movimento, utilizzando le diverse tipologie di armi in dotazione, sia di giorno sia di notte e con condizioni climatiche diverse.

Al termine dell’esercitazione di tipo Live Exercise (LIVEX – con unità rischierate), al fine d’implementare ulteriormente l’abilità nel tiro e creare un momento di sano confronto tra i partecipanti, è stata svolta una gara di tiro Long Range, consistente in una prova pratica su diversi e complessi esercizi alle lunghe distanze.

Fonte: Forze Operative Nord