Esercitazione “Niriis 21” nelle acque di Creta

Si è conclusa per nave Fasan la partecipazione all’esercitazione aeronavale Niriis 21, organizzata dalla Marina ellenica e svoltasi sulle acque intorno all’isola di Creta tra il 22 e il 30 novembre 2021, secondo un programma di attività seriali che ha abbracciato tutte le forme di lotta, ed una fase tattica sviluppata in uno scenario di crisi e di minaccia multidimensionale e asimmetrica, focalizzato su una attività di evacuazione di personale non combattente (NEO).

Lo ha reso noto un comunicato della Marina Militare in cui si precisa che in tale quadro operativo, lo Standing Nato Maritime Group 2 (SNMG2) composto dalle unità

la fregata italiana Virginio Fasan (FREMM ASW – F591), ammiraglia

la fregata rumena Regina Maria (ex HMS London della Royal Navy Type 22 da 5.300 tonnellate),

la fregata bulgara Drazki (ex Wandelaar della Marina Belga classe Wielingen da 2.200 tonnellate)

la rifornitrice tedesca Spessart (classe Rohn) da 14 mila tonnellate

Il gruppo navale ha operato con gli assetti della Marina e dell’Aeronautica greca, nonché con il Gruppo Permanente dei Cacciamine (SNMCMG2), consolidando l’interoperabilità tra le forze NATO al fine di aumentare la prontezza operativa e rafforzare la cooperazione tra gli assetti multinazionali partecipanti.