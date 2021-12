La Tanzania è il primo cliente estero del carro armato cinese VT2/Type 96A

Le forze armate della Tanzania (Tanzania People’s Defense Force – TPDF) hanno mostrato per la prima volta un carro armato Norinco VT2 durante la parata del 9 dicembre a Dar Es Salaam per il 60° anniversario dell’indipendenza.

Il carro VT2 è la versione da esportazione del carro armato Type 96A, in servizio dal 20112 e il carro più diffuso nell’Esercito di Liberazione Popolare Cinese ma che non risultava fino ad oggi essere stato esportato.

Il VT2 ha un peso di 42,3 tonnellate ed è spinto da un motore da 800 CV del VT2: risulta quindi più leggero e meno potente del VT4 (noto anche come MBT-3000 sviluppato da Norinco per l’esportazione e derivato dal Type 99 in dotazione all’Esercito Cinese) adottato dall’esercito della Nigeria che pesa 52 tonnellate ed è propulso da un motore da 1.300 CV anche se i due carri cinesi hanno in comune l’armamento principale costituito da un cannone ad anima liscia da 125 mm e sono dotati di corazzatura passiva cui può essere aggiunta una corazzatura reattiva esplosiva.

La Tanzania è un tradizionale cliente dell’industria della Difesa cinese in ambito mezzi corazzati schiera ancora una trentina di carri T-59 aggiornati alla versione G più alcuni veicoli trasporto truppe cingolati dieci mezzi corazzati WZ-551e i carri leggeri anfibi Type 63A cui si aggiungono lanciarazzi multipli A100 e mortai semoventi Tipo 07PA e una dozzina di veicoli blindati Tiger.

La Tanzania ha ricevuto anche velivoli da Pechino: 2 aerei da trasporto Y-8 nel 2003, 14 caccia F-7MG nel 2009/12, 6 jet da addestramento K-8 nel 2011/12 mentre la Marina ha ricevuto due motovedette Type-037-1/Haiqing (TNS Mwitongo e TNS Msoga) nel 2015.

Nel 2018 la Tanzania ha aperto un centro di addestramento gestito da consiglieri militari cinesi costato 30 milioni di dollari ma negli ultimi tempi ha aumentato anche gli acquisti di elicotteri francesi schierando 2 H215M Cougar, 2 H225M Super Cougar e 8 elicotteri leggeri H125 ordinati ad Airbus Helicopters nel 2017 e consegnati nel 2018.