Leonardo Electronics US espande la produzione di laser a semiconduttore in Arizona

Leonardo Electronics US, società controllata da Leonardo con sede negli Stati Uniti impegnata nella fornitura di tecnologie di nuova generazione nei settori difesa, sicurezza, medicina e industria, amplia la propria presenza nella città di Oro Valley, in Arizona, a nord di Tucson.

Presente nella regione di Tucson dal 2009 tramite Lasertel, la controllata è cresciuta più delle capacità dello stabilimento attuale. Per questo ha acquistato 5 ettari all’interno dell’Innovation Park e sta pianificando la costruzione di un nuovo sito per la produzione di laser a semiconduttore avanzati. La nuova sede, da circa 120.000 m², includerà sia l’area produttiva che gli uffici amministrativi. L’inizio dei lavori è previsto per la fine del primo trimestre del 2022.

Attualmente la produzione di laser di Leonardo Electronics US impiega circa 200 persone. L’espansione dell’attività porterà alla creazione di circa 170 posti di lavoro nei prossimi cinque anni, principalmente nelle aree di ingegneria, produzione, controllo qualità, IT, risorse umane, marketing, business development, acquisti e finanza.

Tra le potenziali agevolazioni della città di Oro Valley, sono inclusi anche il rimborso degli investimenti nelle infrastrutture pubbliche, la riduzione delle tasse e l’autorizzazione della tassa di concessione, che saranno soggette all’approvazione finale da parte del Consiglio.

Oltre a Sun Corridor Inc., sono partner del progetto anche l’Arizona Commerce Authority, la contea di Pima, la città di Oro Valley, VentureWest, Trammel Crow, SmithGroup e Sundt Construction.

Matthew Keegan, Presidente e CEO di Leonardo Electronics US, ha commentato “Questa nuova struttura più ampia supporterà la crescita della nostra attività in tutti i principali segmenti di mercato. Abbiamo selezionato l’Innovation Park nella città di Oro Valley per la vicinanza al nostro attuale stabilimento e per l’eccezionale potenzialità della regione, tra i principali centri nella tecnologia fotonica del paese”.

Leonardo Electronics US è una controllata di Leonardo impegnata nelle tecnologie di nuova generazione per i settori della difesa, sicurezza, medicina e industria. L’R&D e i servizi basati negli Stati Uniti garantiscono un rapido sviluppo del prodotto, il supporto ai programmi e la produzione di componenti e sistemi laser ed elettronici. La società vanta una esperienza consolidata in un’ampia gamma di discipline ingegneristiche che supportano gli integratori di sistemi, dalla progettazione alla produzione, per soddisfare esigenze in termini di prestazioni, design, ambiente e costi. Con sede ad Arlington, Virginia, con strutture a Tucson, Arizona, e Huntsville, Alabama, Leonardo Electronics US garantisce progettazione, personalizzazione, produzione, assistenza e supporto completo negli Stati Uniti.

Fonte: Leonardo