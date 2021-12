Nuovi contratti per CY4GATE

Cy4Gate S.p.A. (EGM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, ha reso noto che fornirà una serie di moduli avanzati di Cyber Security che verranno integrati su una piattaforma software già sviluppata dall’azienda e basata sul prodotto proprietario RTA per la messa in sicurezza cibernetica di due clienti istituzionali, di cui uno italiano e uno extra UE.

“La fornitura si innesta nel contesto di una più ampia e consolidata collaborazione con le primarie istituzioni a cui i progetti sono destinati – si legge nel comunicato dell’azienda – e impiegherà le tecnologie facenti parte della famiglia di prodotti di Cyber Security, basate sull’utilizzo di sofisticate tecniche di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing all’avanguardia.

I contratti, pari a circa 600.000 euro, avranno importanti ricadute sulla crescita futura dell’azienda non solo in termini di risultati ma anche di evoluzione delle tecnologie sviluppate e impiegate sul campo”.

Il comunicato sottolinea come “gli importanti successi in termini di Order Intake realizzati in questa seconda parte dell’anno, hanno dimostrato che, nonostante il freno tutt’ora rappresentato dall’emergenza sanitaria, il modello di business dell’Azienda resta ancorato a solidi fondamentali e non ha pari tra gli altri players di settore in Italia ed in Europa.

L’acquisizione della Holding Aurora, annunciata qualche settimana fa, conferma come Cy4Gate non intenda essere una società di servizi, ma un cyber hub a 360° di prodotti software e hardware verticali, ovvero molto specializzati, sviluppati internamente e proprietari, che indirizzano i bisogni di tre mercati ad alta crescita e alti margini (Decision Intelligence, Cybersecurity e Forensic Intelligence), tanto nel mondo governativo che delle corporate, in Italia e all’estero, con competenze 100% “made in Italy”.

“Si conclude, con questa importante acquisizione contrattuale, un anno segnato da tante sfide e altrettanti successi, che ha visto Cy4Gate proseguire nell’implementazione di una propria strategia di successo basata su competenze distintive e di eccellenza del tutto italiane.

Continueremo con lo stesso grande entusiasmo ed energia a costruire una value proposition capace di guardare non solo alle esigenze attuali ma anche ai bisogni futuri dei nostri clienti e partners” ha dichiarato Emanuele Galtieri, CEO di Cy4Gate.