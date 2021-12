Obici semoventi K9 sudcoreani per l’Egitto

L’esercito egiziano sta valutando l’acquisizione di obici semoventi K9 Thunder da 155/52 mm e veicoli di supporto dalla società sudcoreana Hanwha Defence che ha esposto il semovente al salone della Difesa EDEX tenutosi presso l’Egypt International Exhibition Centre del Cairo dal 29 novembre al 2 dicembre.

Hanwha Defense sta proponendo il K9 nella nuova versione con Remoted Controlled Weapon Station (RCWS) equipaggiata con mitragliatrici insieme al veicolo da combattimento della fanteria (IFV) Redback di quinta generazione.

“L’esercito egiziano sta valutando l’acquisizione di un pacchetto di K9 SPH e altri veicoli di supporto” ha riferito Hanwha all’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, aggiungendo che il contratto potrebbe includere veicoli per il rifornimento di munizioni K10, veicoli per il controllo del fuoco K11 e trasferimento di tecnologia per consentire la produzione locale dei K9 già prodotti in Turchia nella variante che porta il nome di T-155 Firtina.

A metà del 2017, gli obici semoventi K9 e il francese Caesar sono stati visti in Egitto apparentemente sottoposti a test.



Come riferisce il sito specializzato Defenceweb, l’Egitto è interessato al K9 dal 2010, quando è stato firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione in materia di difesa tra Egitto e Corea del Sud.

L’Egitto ha espresso per anni interesse per l’acquisizione di nuovi obici semoventi, molto probabilmente per sostituire i 170 M109A5 in servizio.

I K9 Thunder sono in servizio con gli eserciti di Corea del Sud, Turchia, India, Polonia, Finlandia, Norvegia ed Estonia mentre l’Australia sta negoziando l’adozione di una versione “ad hoc” del K9.

Dotato di una torretta rotante a 360 gradi, il veicolo da 47 tonnellate ha un raggio di tiro che può raggiungere i 50 chilometri (a seconda del munizionamento impiegato) e una velocità massima di 67 km/h. Può sparare il suo primo colpo entro 30 secondi da una posizione fissa ed entro 60 secondi mentre è in movimento, con una velocità di fuoco da sei a otto colpi al minuto.