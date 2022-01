Accordo tra Israele e TKMS per i nuovi sottomarini classe Dakar

Il 20 gennaio Thyssenkrupp Marine Systems ha annunciato un accordo con il Ministero della Difesa israeliano sulle condizioni quadro per l’acquisto di tre sottomarini della classe Dakar destinati a rinnovare la flotta subacquea israeliana, da sempre ottimo cliente della cantieristica subacquea tedesca. “Dopo lunghe trattative”, sottolinea l’azienda tedesca, “tutte le parti coinvolte hanno concordato il contenuto tecnico e le disposizioni contrattuali”.

Systems “Siamo onorati e orgogliosi di continuare la lunga collaborazione, durata decenni, con il Ministero della Difesa israeliano e la Marina israeliana.

La nuova classe di sottomarini fornirà a Israele le capacità più avanzate, basate su una tecnologia innovativa e all’avanguardia” ha dichiarato Rolf Wirtz, CEO di Thyssenkrupp Marine aggiungendo che nell’ultimo programma congiunto con la Marina israeliana, il progetto SA’AR-6, abbiamo consegnato quattro corvette nei tempi e nei limiti del budget”.

La classe Dakar avrà un design completamente nuovo, che deve essere specificamente progettato per soddisfare i requisiti operativi della Marina israeliana. I tre nuovi sottomarini sostituiranno il primo lotto di 3 battelli della classe Dolphin e affiancheranno i 3 Dolphin 2 (nella foto sotto il Tanin).

Prima che il contratto entri in vigore, Thyssenkrupp Marine Systems precisa che “dovrà tenere colloqui intensi con i suoi fornitori” e del resto, in preparazione di quest’ordine, l’azienda aveva già concordato investimenti per circa 250 milioni di euro fin dal 2019 e nel cantiere navale di Kiel è già visibile la costruzione di un nuovo capannone di costruzione navale e di un impianto di produzione di celle a combustibile.

Foto TKMS e Marina Israeliana