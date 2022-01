Acquisizioni e più occupazione: Santagata annuncia il piano industriale di Telsy

Eugenio Santagata, CEO di Telsy (centro di competenza in Crittografia, Cybersecurity e Cyber Resilience del Gruppo TIM,) ha recentemente rilasciato un’intervista per DigitEconomy.24, editoriale del Sole 24 Ore, per parlare del mercato della cybersecurity in Italia e del nuovo piano industriale di Telsy.

Crescita organica e inorganica, acquisizioni allo studio, raddoppio dell’occupazione in pochi anni, nuovi servizi. Sono i progetti di Telsy, azienda della cybersicurezza su cui il governo può esercitare il golden power, dal 2000 dentro il gruppo Tim, guidata da Eugenio Santagata, ex ceo di Cy4gate.

“L’assetto di Telsy – racconta Santagata a DigitEconomy.24, report del Sole 24 Ore e della Luiss Business School -, società già strategica di per sè, può avere una crescita fortissima. Siamo riusciti a registrare un incremento del 45% in volume nel 2021 e una crescita importante sia in valore sia in marginalità”.

Da un lato, aggiunge l’amministratore delegato, “proseguiremo con la crescita organica, ma al contempo pensiamo a crescere a livello inorganico: il 2021 è stato l’anno in cui abbiamo posto le basi per una campagna di M&A, nell’ottica non tanto di affrontare le acquisizioni tout court, ma di identificare i soggetti da poter integrare nel piano industriale”.

