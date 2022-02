Invasione russa imminente? Kiev smentisce Washington, Londra e la NATO

Il ministro della Difesa ucraino Alexei Reznikov (nella foto) ha di fatto smentito gli allarmi lanciati dai massimi esponenti dei governi statunitense, britannico e dell’Alleanza Atlantica circa l’imminente attacco russo all’Ucraina.

Un’invasione “imminente” ormai da oltre due mesi a sentire gli anglo-americani ma che lo stesso governo ucraino, sempre più preoccupato per l’escalation della tensione nel Donbass e ai suoi confini orientali e settentrionali, sembra considerare improbabile, almeno nei prossimi giorni.

Citato dall’agenzia di stampa ucraina Unian, il ministro Reznikov ha affermato che un attacco “domani o dopodomani” è improbabile poiché nessun “gruppo d’attacco” russo è stato costituito vicino al confine. “In generale, possono essere necessarie settimane per schierare un gruppo d’attacco, da una settimana a mezzo mese, a un mese. Pertanto, dipende da quale piano può funzionare nella mente dei leader del Cremlino”, ha detto Reznikov.

“Quindi è inappropriato dire che un’invasione potrebbe iniziare “domani o dopodomani”. Anche se ciò, ha aggiunto il ministro, “non significa che non ci sia alcuna minaccia” e che un attacco non possa avvenire più tardi.

Il punto più interessante delle dichiarazioni di Reznikov riguarda le informazioni d’intelligence: quelle di Kiev sembrerebbero divergere decisamente da quelle fornite copiosamente a opinione pubblica e media negli ultimi mesi dalle fonti dei servizi d’informazione britannici e statunitensi.

“Ad oggi, la nostra intelligence non rileva unità di forze d’attacco, ma ciò non significa che non possano schierarle quando vogliono perché i rischi sono ancora in atto”, ha aggiunto il ministro spiegando che l’obiettivo a lungo termine della Russia è quello di cambiare il sistema politico in Ucraina e ha affermato che le forze di Mosca stanno tentando di “provocare” le truppe ucraine affinché commettano un “errore” per giustificare un’invasione.

Ai media ucraini il ministro ha dichiarato che le forze armate sono pronte ad affrontare le truppe russe e resistere a qualsiasi attacco.

Non è la prima volta che, nelle ultime settimane, le autorità di Kiev smentiscono le pessimistiche previsioni di USA, Gran Bretagna e NATO circa una imminente invasione russa dell’Ucraina.

