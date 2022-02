I Carabinieri del CoE­SPU addestrano le forze di sicurezza irachene

Nel­l’am­bi­to del Pro­get­to del­l’U­nio­ne Eu­ro­pea “CT-MENA – Coun­ter Ter­ro­ri­sm in the Midd­le East and Cen­tral Afri­ca”, il CoE­SPU, Cen­tro di Ec­cel­len­za per le Sta­bi­li­ty Po­li­ce Uni­ts dei Ca­ra­bi­nie­ri, ha ospi­ta­to pres­so la pro­pria strut­tu­ra a Vi­cen­za il cor­so sul con­tra­sto agli or­di­gni esplo­si­vi im­prov­vi­sa­ti e alle mi­nac­ce chi­mi­che, bio­lo­gi­che, ra­dio­lo­gi­che e nu­clea­ri, a fa­vo­re di Mem­bri del­le For­ze di Si­cu­rez­za del Mi­ni­ste­ro del­l’In­ter­no ira­che­no.

Il pro­get­to CT-MENA, fi­nan­zia­to dal­l’U­nio­ne Eu­ro­pea, si pone l’o­biet­ti­vo di for­ni­re sup­por­to tec­ni­co-ope­ra­ti­vo ai Pae­si del­la re­gio­ne me­dio orien­ta­le e del nord del­l’A­fri­ca nel con­tra­sto al ter­ro­ri­smo, per con­sen­ti­re una coo­pe­ra­zio­ne re­gio­na­le e in­ter­na­zio­na­le tra gli Sta­ti mem­bri ga­ran­ten­do al con­tem­po la si­cu­rez­za dei loro cit­ta­di­ni in con­for­mi­tà alle nor­me di di­rit­to in­ter­na­zio­na­le.

Il cor­so, svol­to­si nei gior­ni 1-4 feb­bra­io, ha con­tri­bui­to alla for­ma­zio­ne del per­so­na­le ira­che­no gra­zie a le­zio­ni teo­ri­che ed eser­ci­ta­zio­ni pra­ti­che, gui­da­te da per­so­na­le spe­cia­liz­za­to del­l’Ar­ma dei Ca­ra­bi­nie­ri. Ai par­te­ci­pan­ti è sta­ta inol­tre con­se­gna­ta una pub­bli­ca­zio­ne tec­ni­ca sul­le in­da­gi­ni fo­ren­si, rea­liz­za­ta dal Rag­grup­pa­men­to Ca­ra­bi­nie­ri In­ve­sti­ga­zio­ni Scien­ti­fi­che in col­la­bo­ra­zio­ne con il Pro­get­to CT-MENA.

Alla ce­ri­mo­nia di con­clu­sio­ne del cor­so il generale di brigata Gio­van­ni Pie­tro Bar­ba­no, di­ret­to­re del CoE­SPU, e il colonnello Pao­lo Zuc­ca­rel­li, esper­to del­l’Ar­ma nel pro­get­to, han­no sot­to­li­nea­to l’im­pe­gno di­mo­stra­to dai par­te­ci­pan­ti, che ha con­sen­ti­to un pro­fi­cuo scam­bio di com­pe­ten­ze.

La de­le­ga­zio­ne ira­che­na, che si è mo­stra­ta par­ti­co­lar­men­te at­ten­ta e in­te­res­sa­ta alle te­ma­ti­che af­fron­ta­te e al­l’o­pe­ra­to dei Ca­ra­bi­nie­ri nel set­to­re, ha rin­gra­zia­to per l’o­spi­ta­li­tà, as­si­cu­ran­do la mas­si­ma di­spo­ni­bi­li­tà a col­la­bo­ra­re con l’Ar­ma nel con­tra­sto al ter­ro­ri­smo in­ter­na­zio­na­le.

(con fonti COESPU e L’Ora)