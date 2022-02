Nuova commessa a CY4GATE per soluzioni di “decision intelligence”

CY4GATE (EGM: CY4) – società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security, si è aggiudicata una commessa per la fornitura di una soluzione di decision intelligence per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro nel contesto di un più ampio programma, destinato ad un cliente istituzionale nazionale.

Le attività, della durata di un anno, si innestano in un più ampio progetto dal valore di oltre €4,5 milioni che sarà condotto in partnership con primarie realtà hi-tech nazionali. La commessa mira alla creazione di un avanzato prodotto di decision intelligence che dovrà abilitare i key decision makers nell’adozione rapida delle decisioni di competenza, supportate da un insieme di insights che derivano dalla trasformazione di rilevanti moli di dati in pregiate informazioni.

Il prodotto farà uso importante della Composite Artificial Intelligence, integrando un mix di tecniche di AI (sulle quali Gartner ha menzionato Cy4Gate come “Representative Provider”), che saranno il motore e il cuore pulsante dell’intero progetto. Tra le tecniche impiegate, spiccherà la Computer Vision – quella branca dell’Artificial Intelligence (AI) che emulando le capacità cognitive del cervello umano, permette di apprendere comportamenti complessi come quello di individuare e riconoscere tra milioni di immagini solo quelle di interesse ai fini decisionali.

“E’ un contratto molto importante per la nostra azienda, perché ci permette di mettere a frutto i rilevanti sforzi profusi per sviluppare capacità di impiego avanzato di tecniche di Artificial Intelligence combinate tra loro in modo da apportare rilevanti benefici in termini di performance del prodotto – ha dichiarato Emanuele Galtieri, CEO di CY4GATE ,

“E ancora una volta possiamo parlare di un prodotto a tecnologia interamente italiana sin dalla fase di design, passando per lo sviluppo e l’implementazione. Il progetto rientra a pieno, altresì, tra le c.d. iniziative di “digital transformation” in ambito P.A., che saranno presto favorite e incentivate dallo stesso PNRR che ha incluso una serie di iniziative ed allocato i relativi fondi a beneficio di una radicale innovazione in chiave digitale di istituzioni e aziende. Questo riconoscimento attesta che la visione di Cy4Gate come un’azienda imperniata intorno alla concezione e realizzazione di prodotti e tecnologie è premiante e costituisce un fattore distintivo da mantenere e consolidare nel tempo”.

Fonte: comunicato Cy4gate