Semoventi sudcoreani K9 Thunder per l’Esercito Egiziano



L’Egitto ha firmato un accordo il cui valore è stimato 1,7 miliardi di dollari con la società sudcoreana Hanwha Defense per l’acquisizione di circa 200 obici semoventi K9 Thunder che saranno in gran parte prodotti in stabilimenti egiziani Factory 200 alla periferia del Cairo dopo la fornitura di un lotto iniziale realizzato in Corea.

La cerimonia della firma si è svolta al Cairo il 1° febbraio e ha visto la partecipazione di alti funzionari dell’esercito egiziano e dell’industria sudcoreana, tra cui Mohamed Zaki, ministro della Difesa egiziano, e Mohamed Ahmed Morsi, ministro di Stato per la produzione militare.

Come riferisce Defense News, la fornitura include veicoli di supporto, incluso il porta munizioni K10 (nella foto sopra) e veicoli per la direzione del tiro K77 (nella foto sotto) anche se non è stato reso noto l’importo del contratto né il numero esatto di mezzi corazzati con i quali l’Esercito Egiziano inizierà a sostituire gli oltre 170 M109A5.

Il K9 si è imposto nella gara egiziana sul francese Caesar, sul russo 2S35 Koalitsiya-SV e sul cinese PLZ-45. Nel dicembre scorso al Salone Egypt Defense Exhibition (EDEX), Hanwha aveva presentato la versione aggiornata K9A! calibro 155/52, il K9A1.

Circa 1.200 obici K9 sono in servizio nell’Esercito di Seul e altri 500 sono stati esportati in Turchia (che li produce su licenza), India, Polonia, Finlandia, Norvegia ed Estonia. L’Australia a dicembre ha firmato un contratto del valore di 730 milioni di dollari per 30 obici K9 e 15 veicoli per il rifornimento di munizioni nell’ambito del progetto di acquisizione Land 8116. Hanwha offerto il semovente anche al British Army.

Foto Hanwha