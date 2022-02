Storia del Caucaso del Nord tra presenza russa, islam e terrorismo

Crogiuolo di popoli, ponte tra Europa e Asia e frontiera naturale tra mondo musulmano e cristiano, il Caucaso del Nord è stato teatro di contesa tra i grandi imperi del passato e le potenze del mondo moderno. Entrato stabilmente nell’orbita russa nel XIX secolo durante l’espansione dell’Impero zarista, oggigiorno il Caucaso del Nord è parte integrante della Federazione Russa e una regione che ha ereditato una complessità e difficoltà nella comprensione e gestione dovuta a un processo storico che vede l’Islam e la presenza russa alternarsi, incontrarsi e scontrarsi e plasmare i diversi gruppi etnici che vi abitano.

Conoscere e analizzare la storia della regione nord caucasica soffermandosi in special modo sulla Guerra Caucasica del XIX secolo, sul ruolo delle confraternite Sufi in epoca imperale e sovietica così come sull’importante influenza che l’Islam ha avuto nel processo di transizione tra l’Unione Sovietica e la Federazione Russa negli anni ‘90 con la successiva diffusione del fenomeno del terrorismo permette di fornire un quadro esaustivo per comprendere le dinamiche attuali nord caucasiche e i possibili sviluppi futuri della regione.

Giuliano Bifolchi Dottore in Storia dei Paesi Islamici, laureato in Scienze della Storia e del Documento presso l’Università Tor Vergata di Roma, ha conseguito il master in Peacebuilding Management presso la Pontifcia Università San Bonaventura. Ha collaborato con Analisi Difesa, si occupa di Open Source Intelligence ed è specializzato nell’analisi della situazione politica, economica, sociale, culturale e della sicurezza dei paesi del Caucaso, Asia Centrale, e del Medio Oriente.

INDICE

Introduzione 3

Metodologia di ricerca e problema delle fonti 17

Ringraziamenti 22

Capitolo 1

CONQUISTA ARABA, ISLAMIZZAZIONE E SPEDIZIONI

RUSSE NEL CAUCASO DEL NORD (VII – XIV SECOLO) 27

Capitolo 2

L’ESPANSIONE ZARISTA NEL CAUCASO DEL NORD E

L’AFFERMAZIONE DELLE CONFRATERNITE SUFI 33

2.1 La Guerra Caucasica (1817-1864) 44

2.2 La gestione del Caucaso del Nord sotto l’Impero zarista 53

Capitolo 3

IL CAUCASO DEL NORD SOTTO L’UNIONE SOVIETICA 57

Capitolo 4

ETNONAZIONALISMO E CONFLITTI ETNICI DOPO LA

DISSOLUZIONE DELL’UNIONE SOVIETICA 71

Capitolo 5

L’ISLĀM NEL CAUCASO DEL NORD POST UNIONE

SOVIETICA: RADICALIZZAZIONE, TERRORISMO E

SCONTRO TRA SUFISMO, WAHHĀBIYYA E SALAFIYYA 89

Capitolo 6

RADICALIZZAZIONE E ISLĀM POLITICO NELLA

REGIONE NORD CAUCASICA: LA NASCITA DI IMARAT

KAVKAZ E L’ASCESA DI DAESH 95

6.1 Il terrorismo nel Caucaso del Nord dal primo conflitto ceceno

allo Stato Islamico 97

6.2 Imarat Kavkaz: storia, ideologia e organizzazione 106

6.3 Militanza armata nord caucasica attuale tra il declino di Imarat

Kavkaz e la nascita del Vilayat Kavkaz dello Stato Islamico 116

Capitolo 7

CAUCASO DEL NORD CONTEMPORANEO DOPO LA

CREAZIONE DEL DFCN ED IL LANCIO DELLA

STRATEGIA 2025 123

7.1 Politica e governance nel Caucaso del Nord 127

7.2 Il progetto Kurorti Severnogo Kavkaza pietra miliare della

Strategia 2025 137

7.2.1 Storia e sviluppo di Kurorti Severnogo Kavkaza dalle origini fino

al 2018 141

Conclusioni 161

Autore Giuliano Bifolchi

Editore Arteoedizioni

Pagine 184

Anno 2022

ISBN 9791280769046

Collana Popoli

Prezzo 18,00 euro