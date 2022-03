Leonardo al World Defense Show 2022 in Arabia Saudita

Leonardo è presente alla prima edizione del World Defense Show 2022 (WDS – Riyadh, 6-9 marzo) con un layout di quattro stand (Hall 1, stand G9.1 ed entro l’area statica Pad F).

Leonardo ha una presenza consolidata nel Paese ed espone le tecnologie chiave progettate per fornire elevati livelli di sicurezza in ambienti complessi e multidominio, tra cui il radar di sorveglianza costiera a lungo raggio SPS 732, il digitale RAT 31 DL, il radar di sorveglianza e difesa aerea a lungo raggio e radar multifunzionale Kronos Grand Naval, dotato dell’avanzata tecnologia AESA di Leonardo in grado di tracciare contemporaneamente più obiettivi.

Leonardo è in grado di fornire suite complete, radar e sensori per tutte le piattaforme aeree, comprese l’esca attiva BriteCloud e il Miysis DIRCM (Directed Infrared Countermeasure), il sistema SAGE per missioni di intelligence e ricognizione RF e il multidominio Osprey 30 Radar AESA.

Nel dominio terrestre, Leonardo presenta le sue munizioni Vulcano 155mm a lungo raggio altamente efficaci e altamente accurate, disponibili in BER (Ballistic Extended Range) e GLR (Guided Long Range) varianti, ed essere in grado di raggiungere distanze fino a 70 km.

Presentato a Ryadh anche il designatore Type 163 LTD (Laser Target Designator), leggero, compatto e ad alta energia con più di 800 sistemi consegnati a 27 clienti internazionali, inclusa l’Australian Defence Force, che ha recentemente ordinato un secondo lotto.

Leonardo DRS, il braccio statunitense di Leonardo, presenta al salone il suo battle management sistemi, sistemi di alimentazione di bordo del veicolo e tecnologie EO-IR (cannocchiali e sistemi montati).

L’offerta di Leonardo comprende UAS (Uncrewed Aerial Systems) e C-UAS (Counter Sistemi aerei senza equipaggio), per applicazioni civili e militari. Questi includono il Falco Xplorer UAS, ideale per il controllo delle frontiere e la raccolta di informazioni in una gamma di scenari, e l’UAS ad ala rotante AWHero, una piattaforma a duplice uso, in grado di svolgere operazioni diurne e di difesa civile e notte, per terra e per mare. I sistemi C-UAS di Leonardo completamente personalizzati, qualificati militari ma facilmente e rapidamente dispiegabili anche in contesti civili, sono già stati forniti alla Royal Air Force britannica e alle Forze armate italiane e statunitensi.

Leonardo è un partner chiave in molti importanti programmi di difesa complessi e strategici quali l’Eurofighter Typhoon (in dotazione anche alla Reale Aeronautica Saudita, Eurodrone (appaltato di recente da OCCAR) e il Programma internazionale Tempest FCAS.

Tra i programmi di velivoli ad ala fissa di Leonardo presenti al WDS, il C-27J Spartan è esposto nell’area statica (Pad F), nella versione di Nuova Generazione con una nuova avionica completa e sviluppi aerodinamici, per maggiore efficienza operativa e prestazioni ancora migliori.

Leonardo terrà un briefing ai giornalisti su C-27J Next Generation l’8 marzo alle 14:00 nella Hall 1, stand G9.1.

In mostra anche l’M-346, la soluzione più avanzata per l’addestramento di piloti destinati alla nuova generazione di aerei da combattimento. Il sistema di formazione all’avanguardia, incluso Live Virtual Constructive, contribuisce alle capacità del velivolo di riprodurre gli scenari operativi più complessi. Il sistema di addestramento M-346 costituisce la spina dorsale dell’IFTS (International Flight Training School) realizzata da Leonardo e dall’Aeronautica Militare Italiana, che sta attirando clienti nel Golfo e oltre. La nuova versione da combattimento del velivolo, M-346FA, è già consegnato al suo primo cliente internazionale, ed è un efficace velivolo multiruolo che mantiene tutte le sue capacità di addestramento.

In regioni come l’Europa, il Medio Oriente e l’Asia-Pacifico, ci sono diverse opportunità per gli elicotteri militari AW159 e AW149.

L’AW159 è altamente efficace nelle missioni marittime grazie al suo equipaggiamento modulare, che migliora le sue capacità multiruolo. È una piattaforma adatta a ruoli di guerra anti-sottomarino (ASW), guerra di superficie (ASuW) fino a operazioni di intelligence, sorveglianza, acquisizione di obiettivi e ricognizione (ISTAR), interdizione marittima, ricerca e salvataggio (SAR).

L’elicottero multiruolo medio di ultima generazione AW149 da 8,6 tonnellate offre la flessibilità richiesta da un moderno elicottero di supporto sul campo di battaglia ed esegue tutte le missioni richieste con un rapporto costo-efficacia senza pari.

Le tecnologie Leonardo in mostra sono rilevanti anche per l’interoperabilità cross-domain, incluso il dominio Cyber & Security, dove Leonardo si posiziona come leader mondiale nella fornitura di soluzioni complete e integrate.

Al WDS, Leonardo presenta le proprie tecnologie e piattaforme proprietarie per supportare la sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali e la formazione degli operatori di cyber security, potenziando la capacità di valutare la sicurezza dei sistemi e rispondere efficacemente agli attacchi informatici, supportando anche la digitalizzazione del core defense processi.

Leonardo terrà un briefing ai giornalisti sulle proprie capacità cyber l’8 marzo alle ore 10,15 (padiglione 1, stand G9.1).

Leonardo punta a contribuire alla sicurezza e al progresso globali, come affermato nel suo piano strategico “Be Tomorrow – 2030” e in questo contesto ha recentemente lanciato la Business Innovation Factory (leonardoaccelerator.com), un acceleratore aperto a start-up innovative e imprenditori di talento, provenienti dall’Europa e dal Medio Oriente.

(con fonte nota stampa Leonardo)