La Russia rimuove i limiti d’età per l’arruolamento di personale tecnico- specialistico

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che elimina il limite di età per l’arruolamento dei militari professionisti nei settori tecnico/specialistici. La nota esplicativa del disegno di legge, prima della sua approvazione da parte della Duma di Stato, affermava che “l’uso di armi di alta precisione, il funzionamento delle armi e dell’hardware militare richiedono specialisti altamente qualificati”, che di norma diventano tali all’età di 40-45 anni.

L’attuale legislazione prevede invece che il primo contratto di servizio militare possa essere firmato da cittadini di età compresa tra i 18 e i 40 anni e da cittadini stranieri di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

L’attuazione della legge “incentiverà gli specialisti delle professioni più richieste, in primo luogo quelle relative alle professioni tecniche civili/militari (supporto medico, genio, servizi tecnici, manutenzioni, comunicazioni, ecc.).

Servizi che richiedono oggi rinforzi per le operazioni di supporto alle forze militari impiegate in Ucraina e nelle attività di cooperazione civile-militare per la riattivazione di infrastrutture e servizi essenziali nelle aree del Donbass sotto il controllo dei russi e delle milizie delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk.

Il progetto di legge è stato redatto dai deputati di Russia Unita Andrei Kartapolov e Andrei Krasov. La Duma di Stato ha approvato la legge il 25 maggio 2022 e il Consiglio della Federazione lo stesso giorno.

(con fonte AGI/INTERFAX)

Foto TASS