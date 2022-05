In servizio con la Us Navy il sottomarino nucleare d’attacco USS Oregon

E’ entrato in servizio nella US Navy, con una cerimonia presso la Naval Submarine Base di New London a Groton nel Connecticut, il sottomarino nucleare da attacco USS Oregon (SSN 793), appartenente alla classe Virginia che era stato varato presso il cantiere navale Electric Boat di General Dynamics Corp. a Groton il 5 ottobre 2019 e consegnato alla Marina nel febbraio scorso.

L’Oregon è il 20° sottomarino della classe Virginia ad entrare in servizio, il secondo della variante Block IV e il primo battello a venire consegnato con una cerimonia in presenza dopo periodo di emergenza Covid: è in grado di immergersi fino a oltre 250 metri di profondità e di navigare alla velocità di 25 nodi in immersione con un equipaggio di 136 marinai.

Lo USS Oregon è la terza nave della Marina degli Stati Uniti a portare questo nome e la prima in più di un secolo. La prima unità era un brigantino in servizio dal 1841 al 1845 mentre la seconda fu una corazzata della classe Indiana commissionata nel 1896, che partecipò alla guerra ispano-americana per venire dismessa nel 1919.

Foto US Navy