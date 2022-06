Armi di produzione svizzera all’Ucraina: acceso dibattito a Berna

La Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) del governo federale svizzero ha negato alla Danimarca l’autorizzazione a consegnare una ventina di veicoli da combattimento blindati Piranha III (prodotti nella Federazione Elvetica negli stabilimenti General Dynamics European Land Systems –Mowag GmbH) all’Esercito Ucraino.

La Svizzera conferma di voler rimanere fedele al principio di neutralità e ritiene che una tale consegna costituirebbe una violazione della legge federale sul materiale bellico, che vieta in particolare l’esportazione di armamenti verso paesi in guerra.

Non è la prima volta che il principio di neutralità viene invocato per bloccare tali operazioni. Lo scorso aprile, il Dipartimento Federale dell’Economia, dell’Istruzione e della Ricerca (DEFR) lo aveva già invocato per spiegare il suo rifiuto dopo la richiesta della Germania di consegnare munizioni di produzione svizzera Oerlikon per i semoventi antiaerei tedeschi Gepard alle forze ucraine.

Berna subisce a questo proposito forti pressioni da Berlino e in Svizzera il dibattito politico è vivace come evidenzia il sito d’informazione 20min.ch.

Pirmin Bishof, assessore agli Stati si dice favorevole a un’interpretazione più generosa della legge sul materiale bellico. “Il Consiglio federale deve ora agire e correggere la sua prassi”, ha affermato. La consigliera nazionale Tiana Moser ricorda che “queste armi verrebbero trasmesse a un Paese che si difende da un aggressore”. Inoltre, a suo avviso, non si tratta di esportazioni dirette di armi, ma di materiale bellico che è già stato venduto a paesi amici e democratici.

Da parte dell’UDC, invece, si dice che non bisogna discostarsi dalla prassi attuale. Balthasar Glätti, presidente dei Verdi, lo teme, soprattutto per la neutralità della Svizzera che considera in pericolo. “La pratica attuale è ampiamente supportata. Il Consiglio Federale non deve semplicemente discostarsene dietro le quinte, senza chiedere il parere del Parlamento», afferma.

Se il Consiglio Federale dovesse approvare la richiesta del governo tedesco per fornire le munizioni a Kiev, anche la Danimarca potrebbe presentare una nuova richiesta di esportazione per i Piranha III.

Foto General Dynamics European Land Systems –Mowag GmbH