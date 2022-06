I segreti di tank e munizioni anticarro sul forum del videogioco “War Thunder”

di Riccardo Catalano

Ancora una fuga di informazioni classificate sul forum del popolare videogioco di simulazione “War Thunder” sviluppato dalla Gaijin Entertainment. Dopo l’apparizione di dettagli riservati sul carro britannico Challenger 2 del luglio 2021 e la pubblicazione online di un estratto del manuale classificato del carro francese Leclerc, nel dicembre dello stesso anno (fughe di notizie attribuite a personale in servizio attivo nelle rispettive nazioni) l’episodio più recente riguarda questa volta l’esercito Cinese.

Il fatto risale al 31 maggio scorso, quando è apparsa sul forum di War Thunder una fotografia raffigurante il penetratore e il sabot contenitore della munizione anticarro da 125mm DTC10-125, nella foto era presente anche un diagramma tecnico con scritte in cinese.

Il penetratore cinetico in questione equipaggia i carri ZTZ 96, 96A, 99, 99A. Sebbene l’esistenza della munizione non fosse certo un mistero, se autentica, la fuga di notizie avrà certamente preoccupato il PLA, molto attento a proteggere le informazioni tecniche militari con un controllo molto capillare sulla stampa e sul web.

Gli analisti dell’UK Defense Journal hanno ritenuto il documento piuttosto credibile, il sospetto di autenticità si è poi rafforzato quando in breve tempo l’immagine è stata rimossa dai moderatori, sostituita da un avviso che recita: “non postate informazioni classificate. Il materiale relativo al DTC10-125 è informazione classificata in Cina”.

Anche se la veridicità del documento non è verificabile con certezza e l’entità dell’eventuale danno non è nota, l’episodio mette in luce una criticità che, seppure sempre esistita anche nel mondo “analogico”, assume maggiore pericolosità ai tempi di internet, per le caratteristiche di immediatezza nella diffusione, nonché sostanziale impossibilità di tornare indietro, proprie del web.

Foto Gaijin Entertainment