Avviata la costruzione del primo SSBN classe Columbia

Ha preso ufficialmente il via i pavori di costruzione del primo sottomarino nucleare lanciamissili balitici (SSBN) della classe Columbia della US Navy, che sarà battezzato USS District of Columbia SSBN 826 (nome simile a quello del sottomarino nucleare d’attacco USS Columbia SSN-771, classe Los Angeles).

Lo hanno annunciato la Narina statunitense e General Dynamics Electric Boat (GDEB) nel corso di una cerimonia tenutasi il 4 giugno presso i cantieri navali di Quonset Point, nello stato del Rhode Island.

La nuova classe di SSBN prevede 12 battelli destinati a restare in servizio fino al 2080 e che rimpiazzeranno le 14 unità della classe Ohio entrati in linea nei ranghi della Marina negli anni’80 e ’90 e che si prevede verranno ritirati gradualmente a partire dal 2027 in concomitanza con la consegna all’US Navy del Distric of Columbia.

La seconda unità della classe è già stata battezzata USS Wisconsin SSBN 827. I sottomarini della classe Columbia sono i più grandi mai costruiti negli Stati Uniti con un dislocamento di 20 mila tonnellate (21.100 in immersione) e una lunghezza di 171 metri, saranno equipaggiati con 16 missili balistici il cui potenziale costituirà circa il 70% della triade nucleare statunitense.

Le unità verranno realizzate nei cantieri General Dynamics Electric Boat Division (GD/EB) di Groton (Connecticut) e Quonset Point e nei cantieri Huntington Ingalls Industries Newport News Shipbuilding (HII/NNS) di Newport News (Virginia).

I costi previsti per sviluppo, costrizione e operatività dei 12 battelli fino al 2042 è di 347 miliardi di dollari che rendono la classe Columbia il secondo programma militare statunitense più costoso di sempre dopo il Programma F-35.

A questo link l’analisi delle caratteristiche e dei cosati degli SSBN classe Columbia nel rapporto al Congresso.

Foto US Navy e GDEB