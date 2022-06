Kiev chiede più armi ma perde fino a mille soldati al giorno

Mentre nel Donbass le truppe russe e delle milizie di Donetsk e Luhansk continuano ad avanzare e hanno annunciato anche di essere penetrate nello stabilimento chimico Azot di Severodonetsk (nella foto sotto), l’ ultima roccaforte degli ucraini nella cittadina, a Bruxelles la riunione dei ministri della Difesa della Nato ha ribadito ieri la necessità di inviare nuove armi a Kiev e in tempi rapidi

Il presidente Joe Biden, in una telefonata con Volodymyr Zelensky, ha promesso nuovi aiuti militari per un miliardo di dollari, compresa l’artiglieria e i lanciarazzi campali a lungo raggio che cominceranno ad affluire in Ucraina probabilmente entro due o tre settimane.

Le autorità’ ucraine lamentano ritardi, quantitativi di armi non soddisfacenti e promesse di forniture non mantenute. “Tutto ciò che i vertici militari ucraini ci hanno chiesto, lo hanno ottenuto abbastanza rapidamente”, ha detto il generale Mark Milley, capo degli stati maggiori interforze sottolineando che la conversione delle dotazioni delle forze armate ucraine, da quelle di tipo sovietico a quelle occidentali, richiede tempi più lunghi per addestramento del personale e supporto logistico.

Gli statunitensi hanno finora addestrato 60 artiglieri ucraini all’impiego dei lanciarazzi campali e oltre 400 all’impiego degli obici M777. Il tema sarà al centro del summit NATO di Madrid in cui il segretario generale Jens Stoltenberg ha annunciato che è stato invitato anche il presidente Volodymyr Zelensky.

David Arakhamia, uno tra i principali consiglieri del presidente Zelensky e responsabile dei negoziati con la Russia ha detto ieri che fino a mille militari ucraini vengono uccisi o feriti ogni giorno nei combattimenti contro le forze russe nel Donbass. Secondo il funzionario, ogni giorno tra 200 e 500 militari ucraini perdono la vita in azione: una stima assai superiore rispetto a quella fornita all’inizio di questo mese dal presidente Zelensky, che aveva invece stimato sino a un centinaio di decessi tra le forze armate ogni giorno.

Arakhamia ha dichiarato al sito web statunitense “Axios” che l’Esercito ucraino ha reclutato un milione di uomini, ed è in grado se necessario di reclutarne altri due milioni. Il funzionario ha ribadito però che le forze Ucraina scontano una grave carenza di armamenti e munizioni.

Quanto alle ulteriori forniture annunciate nelle ultime ore la Germania ha reso noto che invierà all’Ucraina tre lanciarazzi multipli Mars II (gli MLRS statunitensi M270). Il ministro tedesco della Difesa Christine Lambrecht ha precisato che tre è il “limite” oltre il quale l’esercito tedesco non può andare senza mettere in difficoltà le sue capacità militari e quelle degli alleati.

Il ministro Lambrecht ha aggiunto che Stati Uniti e Gran Bretagna forniranno ciascuno altri tre M270, per quanto riguarda gli Stati Uniti dovrebbero essere quindi in aggiunta ai 4 M142 HIMARS (nella foto sotto).

Berlino fornirà anche i razzi e si occuperà dell’addestramento dei soldati ucraini e della fornitura di pezzi di ricambio.

I crescenti rifornimenti di armi inviati all’Ucraina cominciano a impensierire perché riducono la disponibilità di armi e munizioni presso le forze armate europee. Jiri Sedivy, direttore generale dell’Agenzia Europea per la Difesa (EDA), audito dalla sottocommissione Sicurezza e difesa (Sede) del Parlamento Ue, ha riferito che per reintegrare gli stock di missili antiaerei Stinger inviati a Kiev occorreranno 5 anni.

“Ne abbiamo discusso con l’industria europea, e da parte loro di solito riceviamo sempre questo messaggio: non parliamo di mesi di attesa, ma di anni prima di arrivare ad un aumento sostanziale della produzione dell’industria della difesa”.

Quanto a ulteriori nuove forniture la Slovacchia ha deciso di consegnare elicotteri (le forze aeree di Bratislava dispongono di 13 elicotteri Mi-17) mentre Canada, Polonia e Paesi Bassi hanno deciso di fornire a Kiev ulteriori pezzi d’artiglieria.

Lo ha annunciato il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin. “Vorrei ringraziare la Slovacchia per aver annunciato una consistente donazione di elicotteri della serie Mi e munizioni missilistiche tanto necessarie” e “abbiamo anche discusso di importanti nuove donazioni di artiglieria da molti paesi, tra cui Canada, Polonia e Paesi Bassi”.

Il primo ministro Kiriakos Mitsotakis ha chiarito che la Grecia cederà all’Ucraina fino a 30 veicoli corazzati da trasporto truppe del tipo sovietico BMP-1 dopo aver ricevuto altrettanti veicoli da combattimento Marder dalla Germania.

Le forze russe continuano ad annunciare di aver distrutto armi e munizioni in arrivo dall’Occidente. Gli ultimi a venire colpiti dai missili da crociera Kalibr e dai raid aerei sono stati due depositi nei pressi di Zolochiv (Leopoli) e Mikolayv secondo quanto annunciato dal portavoce del ministero della Difesa russo, generale Igor Kornashenkov, che ha riferito come nel primo deposito si trovassero missili antiaerei e howitzer M777, mentre nel secondo sono stati distrutti anche “equipaggiamenti aerei”.

Il ruolo dell’intelligence russo nell’individuare i centri di stockaggio degli aiuti militari occidentali è fondamentale e Eugene Yenin, viceministro degli Interni ucraino, ha dichiarato che “dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia, la polizia nazionale ha arrestato più di 800 persone sospettate di sabotaggio. Sono stati costituiti più di 123 gruppi anti-sabotaggio e sono state coinvolte almeno 1.500 persone. E il risultato non si è fatto attendere: oltre 800 persone sospettate di sabotaggio e attività di intelligence sono state arrestate e consegnate per le indagini allo SBU” (i servizi di sicurezza interna ucraini).

