Gli obici FH70 che inviamo in segreto in Ucraina? Si incontrano in autostrada

Un altro pezzetto del puzzle delle forniture di armi italiane cedute agli ucraini “in segreto” sembra venire a galla da un video postato sui social e ripreso nei giorni scorsi su un’autostrada austriaca. Nel filmato si vedono tre autocarri con targa italiana trasportare in bella mostra altrettanti obici FH70 diretti con ogni probabilità all’Esercito Ucraino. https://www.analisidifesa.it/wp-content/uploads/2022/06/VID-20220613-WA0006.mp4 Curioso che i pezzi d’artiglieria viaggino scoperti, visibili e fotografabili da chiunque senza neppure che si sia provveduto a tutelare il segreto posto dal nostro governo sulle forniture belliche a Kiev con in telo di copertura che possa quanto meno evitare di mostrare palesemente la natura del carico. Nelle scorse settimane circolarono sui social media le foto di autocarri civili slovacchi che trasportavano in Ucraina obici semoventi da 122 mm Gozvodika (nella foto sotto), riconoscibili ad un occhio attento dalla sagoma ma comunque coperti da teli. In attesa di conferme restano quindi evidenti tutte le perplessità già espresse da Analisi Difesa circa il mantenimento della segretezza sulle forniture militari italiane all’Ucraina. Immagini: Twitter e Telegram