Elettronica fornirà sistemi di protezione ai velivoli ATR72MP della Guardia di Finanza

Nell’ambito del più ampio contratto tra Leonardo Velivoli e la Guardia di Finanza, relativo alla fornitura di 4 velivoli ATR72 in configurazione Maritime Patrol, Elettronica è stata selezionata come campione nazionale di difesa elettronica per equipaggiare tali piattaforme con un sistema in grado di proteggerle.

Inoltre la tecnologia installata includerà la capacità SEI – Specific Emitter Identification, che permette di riconoscere in maniera univoca il “footprint” di una trasmittente associandola ad una specifica piattaforma, capacità strategica per gli scopi di ricognizione e identificazione mirata dei target di interesse.

Si tratta della prima applicazione italiana per uso avionico di tale tecnologia.

Il contratto, che oltre ai sistemi include le attività di supporto all’integrazione su piattaforma e la logistica, si inserisce in un consolidato rapporto di collaborazione per supportare con nuove tecnologie e capacità le crescenti esigenze operative della Guardia di Finanza nei vari domini, in particolare con riferimento al ruolo di “Polizia del mare” attribuito al Corpo.

Fonte: comunicato Elettronica

Foto Leonardo