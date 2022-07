Guerra in Ucraina: per la Ue l’ultima occasione per evitare il baratro

Intervistato da TGCOM24 Mediaset insieme al generale Marco Bertolini, il direttore di Analisi Difesa evidenzia come gli sviluppi del conflitto in Ucraina offriranno presto una possibilità per concludere la guerra ed evitare all’Europa il disastro energetico ed economico. https://youtu.be/UXvk2gY0Sx4