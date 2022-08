Addestramento notturno per le truppe italiane in Ungheria

Si è conclusa nella tarda serata del 26 agosto un’intensa settimana di attività addestrativa per il personale delle Truppe Alpine dell’Esercito impiegato nell’Operazione “Enhanced Vigilance Activity” in Ungheria.

Nell’ambito della progressione addestrativa che porterà alla validazione del “Battlegroup” NATO in Ungheria gli uomini e le donne della Brigata Alpina Taurinense hanno condotto un importante modulo di addestramento al movimento e combattimento in ambiente notturno che ha interessato tutte le componenti che costituiscono la Compagnia Italiana che opererà sotto comando ungherese.

Fucilieri, Mortaisti e Controcarri del 3° Reggimento Alpini, Artiglieri del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna, Esploratori Blindo Pesanti del Reggimento Nizza Cavalleria (1°) e Guastatori del 32° Reggimento Genio Guastatori hanno condotto, nel corso di tutti gli archi notturni della settimana appena terminata complesse attività specifiche d’arma.

Tra queste, pattuglie da ricognizione appiedate per i plotoni fucilieri, presa di schieramento per mortai da 120mm e obici da 155mm con simulazione di esercizi di tiro, acquisizione di obiettivi in movimento per le squadre controcarri, pattuglie esploranti con blindo centauro per le unità di cavalleria.

E ancora, per ciò che riguarda la componente guastatori, addestramento all’impiego degli esplosivi per la realizzazione di ostacoli con il fine di ridurre la mobilità nemica e utilizzo di robot per la bonifica di ordigni avversari.

Tutte le attività sono state condotte con l’impiego di sistemi di visione notturna all’interno di estese aree militari ungheresi, che permettono di operare in un contesto sfidante, realistico e dall’elevato ritorno addestrativo per il personale italiano.

L’Italia si conferma, grazie anche al contingente su base Brigata Alpina Taurinense schierato in Ungheria con missione di deterrenza e difesa, uno dei principali contributori tra i Paesi membri dell’Alleanza Atlantica.

(con fonte Stato Maggiore Difesa)