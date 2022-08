La fregata Bergamini si aggrega allo Standing NATO Maritime Group 2

Il 16 Agosto, la fregata Carlo Bergamini della Marina Militare ha mollato gli ormeggi da Taranto per aggregarsi al dispositivo Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2).

Il Secondo Gruppo Navale permanente della NATO è un gruppo navale multinazionale integrato, uno dei quattro dispositivi permanenti che costituiscono la Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) e fa parte della NATO Response Force (NRF) operando sotto il Comando della Componente Marittima Alleata (MARCOM Northwood).

Il dispositivo SNMG2 costituisce una presenza continua e visibile della solidità e della coesione dell’Alleanza Atlantica, volta a garantire la sicurezza marittima e gli interessi vitali degli Stati membri.

Il Task Group della NATO è impiegato anche nell’esecuzione di complesse esercitazioni multinazionali con i Paesi Alleati ed i partner mediterranei, finalizzate al miglioramento delle capacità delle rispettive marine e dell’interoperabilità delle stesse.

La Standing Nato Maritime Group 2 (SNMG2), costituisce dunque una forza navale multinazionale permanentemente disponibile per portare a termine missioni NATO intervenendo tempestivamente in caso di crisi politiche, militari ed umanitarie.

In tale quadro, la fregata Bergamini e le altre Unità del dispositivo SNMG2 operano suddivise in due Task Unit: la prima impegnata in attività operativa in Mar Egeo, mentre l’altra dispiegata nell’intero Mar Mediterraneo.

Il 2 agosto scorso il rifornitore di squadra Vulcano e la fregata (FREMM) Federico Martinengo hanno terminato il loro mandato nell’ambito dello SNMG 2 dove hanno operato per tutto il mese di luglio.

Fonte: Stato Maggiore Difesa