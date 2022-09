A CY4gate il contratto con un importante player Hi-Tech italiano

CY4gate Group (EGM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di essersi aggiudicata un contratto per la realizzazione di un articolato progetto di Ricerca e Innovazione dal valore di circa 1,9 milioni di euro a supporto di un importante player Corporate italiano, operante nel settore hi-tech.

Il progetto, che fa leva sull’impiego delle tecnologie dell’intero portafoglio a disposizione di Cy4Gate e soprattutto sulle competenze ed expertise del capitale umano dell’azienda nel dominio cibernetico, avrà la finalità di potenziare l’offering di prodotto dell’azienda partner con delle nuove features che miglioreranno notevolmente la customer value proposition e la competitività nel settore dell’homeland security a beneficio sia di clienti corporate che istituzioni.

Cy4Gate è stata prescelta a conclusione di un lungo processo di selezione, nel quale ha potuto dimostrare come il mix di competenze, esperienze e tecnologie possedute avrebbe portato valore aggiunto all’innovativo progetto R&D dell’azienda cliente.

Emanuele Galtieri (nella foto), CEO e General Manager di Cy4gate Group, ha dichiarato che “si tratta di un progetto che, oltre a riconoscere in Cy4Gate un player di eccellenza nel proprio settore per la qualità dei propri prodotti e servizi, conferma la fiducia di cui gode oggi l’azienda presso i clienti che con sempre maggior interesse guardano alla nostra value proposition sia nel segmento della cyber security che della decision intelligence. È per noi un contratto importante per l’alto contenuto innovativo delle attività previste che arricchirà l’azienda con nuove competenze e raffinate tecnologie d’avanguardia”.

Fonte: comunicato CY4gate