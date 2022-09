Airbus testa un sistema per carichi militari fuori misura sul velivolo cargo Beluga

Airbus Defence and Space ha sviluppato e testato un sistema di carico che consente di trasportare carichi militari fuori misura sull’aeromobile Airbus Beluga A300-600ST. La capacità è stata testata con successo durante un’esercitazione di verifica con le forze armate tedesche, primo cliente del sistema, caricando sul Beluga un elicottero militare di medio tonnellaggio CH53.

“La domanda di capacità di trasporto aereo di merci fuori misura è in aumento. La capacità è scarsa e, alla luce degli attuali sviluppi geopolitici, molti clienti sono alla ricerca di soluzioni nuove, veloci ed efficienti. Questo è esattamente quello che offriamo con la nostra flotta BelugaST”, ha dichiarato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space. “I nostri team hanno lavorato a una soluzione straordinaria per facilitare una movimentazione rapida, efficiente e autonoma per caricare pesanti carichi militari sull’aeromobile. Velocità, agilità e autonomia sono elementi cruciali per i nostri clienti quando si ha a che fare con operazioni di questo tipo”.

Il nuovo sistema e la nuova dima di carico autofinanziati, sviluppati dagli ingegneri di Airbus Defence and Space, sono stati presentati ai rappresentanti dei clienti delle forze armate internazionali dopo l’evento di verifica che ha avuto luogo a Manching, a nord di Monaco.

Il sistema è stato sviluppato e prodotto da zero in un anno e mezzo: dallo scambio di idee iniziale con il cliente tedesco alla sua verifica, ancora soggetta alla conferma finale da parte della Bundesweht nelle prossime settimane. Il sistema consente di completare le operazioni di carico di un CH53 in stato di smantellamento ridotto in meno di un’ora e mezza, mentre il processo di carico vero e proprio sul Beluga può essere effettuato in circa un’ora. La capacità di sollevamento totale del sistema, che non richiede gru per il suo utilizzo, raggiunge le 35 tonnellate e può essere riposizionata nel luogo di destinazione dell’aeromobile.

Prima di annunciare l’intenzione di offrire i servizi della flotta BelugaST esistente, all’inizio di quest’anno. la flotta di cinque aeromobili era utilizzata esclusivamente per il trasporto di sezioni di aeromobili di grandi dimensioni tra i vari siti Airbus nell’ambito del sistema di produzione dell’azienda. Con l’avvento del nuovo BelugaXL, basato sulla piattaforma più grande dell’A330-200, la flotta BelugaST esistente è pronta per i servizi di trasporto dei clienti in tutto il mondo.

Fonte: comunicato Airbus Defence

Foto: L’elicottero CH53 caricato con successo sul Beluga durante i test effettuati presso lo stabilimento Airbus di Manching. (Airbus Defence and Space GmbH 2022).