Da Airbus comunicazioni satellitari per le forze armate ceche e olandesi

Airbus ha firmato il 9 settembre un contratto con i Ministeri della Difesa della Repubblica Ceca e dei Paesi Bassi per la fornitura di comunicazioni satellitari per un periodo di 15 anni. Le Forze Armate della Repubblica Ceca e dei Paesi Bassi utilizzeranno rispettivamente 2 e 3 canali del carico utile per comunicazioni militari UHF (Ultra High Frequency) di Airbus a bordo del satellite per telecomunicazioni EUTELSAT 36D, il cui lancio è previsto per il 2024.

Con questo nuovo carico utile UHF, Airbus sarà in grado di offrire un nuovo servizio di comunicazione UHF alle forze armate, in particolare a quelle dei Paesi europei e degli alleati della NATO.

Poiché la banda di frequenza UHF è una risorsa orbitale relativamente scarsa, questa offerta compenserà la carenza di capacità in tutto il mondo. Airbus ha già firmato diversi ordini fermi per questa capacità, ben prima del lancio previsto del satellite.

Il carico utile UHF sarà gestito dal Network Operations Centre di Airbus a Tolosa. I suoi 18 canali UHF consentiranno fino a 200 comunicazioni simultanee in Europa, Medio Oriente, Africa, gran parte dell’Asia, oltre all’Oceano Atlantico (fino al Brasile orientale) e all’Oceano Indiano (fino all’Australia occidentale).

I satelliti militari UHF sono utilizzati dalle forze armate per le operazioni terrestri, marittime e aeree. Hanno un alto livello di interoperabilità e sono quindi molto utili per le operazioni multinazionali e di coalizione.

La banda UHF è molto flessibile e offre un mezzo di comunicazione leggero, robusto e altamente sicuro. È disponibile un’ampia gamma di terminali da utilizzare per via terrestre, marittima e aerea per soddisfare le esigenze delle varie forze armate.

Airbus ha un’esperienza unica nella gestione di servizi milsatcom UHF. Questo nuovo carico utile migliorerà il suo portafoglio per tutta la durata di vita del satellite. Airbus è l’unico operatore satellitare privato delle forze armate a coprire l’intero spettro di bande e applicazioni di frequenza militari (UHF, X, Ka Mil) e commerciali (L, C/Ku, Ka).

Il satellite EUTELSAT 36D sarà costruito da Airbus sulla base della sua piattaforma Eurostar Neo. Oltre al carico utile UHF, sarà dotato di 70 transponder in banda Ku per le trasmissioni televisive.

Fonte: comunicato Airbus