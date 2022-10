Elettronica nel partenariato italo-greco per i nuovi programmi navali di Atene

Elettronica ha firmato ieri mattina, presso l’Ambasciata Italiana ad Atene, alla presenza dell’Ambasciatrice Falcinelli e dei vertici industriali di varie aziende italiane e greche operanti nel settore Difesa, un Memorandum of Understanding (MoU) con Hellenic Aerospace Industry, azienda leader nel settore Difesa in Grecia.

Il MoU ricade nel perimetro della gara in corso per la fornitura di 4 unità navali classe “corvette” alla Marina Greca, il cui prime è Fincantieri. Un programma strategico foriero di una ripresa degli importanti programmi internazionali della Difesa in Grecia e che auspicabilmente alimenterà la cooperazione strategica tra i due Paesi.

Nello specifico, la proposta di Elettronica comprende il sistema di autoprotezione integrato EW (Zeus) di ultima generazione. La firma del suddetto MoU, oltre a sviluppare la cooperazione industriale tra Italia e Grecia, potrebbe dare una spinta alla decisione finale del Ministero della Difesa greco di acquisire una soluzione tecnologicamente avanzata completamente italiana.

Fonte: comunicato Elettronica