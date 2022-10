Elettronica si aggiudica il premio “Best Managed Companies” 2022 di Deloitte

Elettronica è tra le 79 vincitrici della quinta edizione del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Confindustria Piccola Industria.

L’impegnativo processo di indagine cui si è prestata l’azienda è durato alcuni mesi e ha valutato sette fattori di successo: “Strategia”, “Competenze e innovazione”, “Impegno e Cultura aziendale”, “Governance e misurazione delle performance”, “Sostenibilità”, “Filiera” e “Internazionalizzazione”.

Il premio è stato assegnato da una giuria di esperti composta da: Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore, Renato Goretta, membro del Consiglio di Presidenza Nazionale di Piccola Industria di Confindustria e Marta Testi, CEO di Elite-Euronext. La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 4 ottobre a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana-Euronext.

Presenti alla cerimonia di premiazione, il Direttore Relazioni Istituzionali e SVP di Elettronica, nonché Presidente del Tavolo Tecnico di Cyber Security di Unindustria, Lorenzo Benigni (nella foto a sinistra), assieme al Direttore People, Communication & Asset Management Massimo De Bari.

“Elettronica, azienda che da più di 70 anni la mia famiglia guida, si è consolidata in termini di dimensione, credibilità e posizionamento internazionale” ha dichiarato Lorenzo Benigni.

“Ha saputo rinnovarsi, anticipare le tendenze, affrontare le sfide e crescere, nonostante la recente pandemia da Covid-19 e le imprevedibili crisi geopolitiche, facendo del cambiamento una attitudine e dell’innovazione permanente un faro.

Un’azienda che ha non solo confermato il proprio core business in un mercato sempre più internazionalizzato, ma che ha avuto il coraggio di uscire dalla propria comfort zone, guardando anche a nuovi ambiti in cui applicare le proprie competenze come quello della sicurezza e della biodifesa.

Una realtà che ha saputo soprattutto valorizzare il proprio capitale umano e le competenze, dimostrando in questo e nella integra governance, di sostenere il cambiamento e di cogliere nuove opportunità, con attenzione crescente alla sostenibilità.”

«Congratulazioni a Elettronica, una new entry tra le aziende premiate che hanno partecipato al nostro programma» ha commentato il leader di Deloitte Private Ernesto Lanzillo. «È l’unica impresa di tutto il Lazio che ha ottenuto questo riconoscimento e rappresenta un modello per tutte le aziende della regione. Complimenti per questo risultato ottenuto in questo anno così difficile per le imprese», ha aggiunto Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC Italia.

Un importante traguardo per Elettronica che si aggiunge anche ai recenti riconoscimenti conseguiti: il Great Place to Work, raggiunto per il quinto anno consecutivo e Most Attractive Employer 2022, la classifica delle aziende italiane più ambite secondo giovani e studenti, promossa da Universum Italia, per il secondo anno consecutivo.

Fonte: comunicato Elettronica