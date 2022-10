Fincantieri NexTech ha abilitato gli ufficiali del PPA Morosini alla condotta del Naval Cockpit

Nelle scorse settimane, al termine della prova pratica in mare di abilitazione alla condotta del Naval Cockpit su Nave Francesco Morosini, il secondo Pattugliatore Polivalente d’Altura – PPA ormai prossimo all’ingresso in Squadra Navale, si è svolta l’ultima fase della formazione degli operatori della Marina Militare con la consegna degli attestati agli otto ufficiali designati sulla nuova unità.

Il percorso di formazione, che segue quanto già fatto in precedenza per il personale di Nave Thaon di Revel, è stato realizzato da Fincantieri NexTech secondo un programma sviluppato in tre settimane, che ha visto alternarsi lezioni teoriche e pratiche in aula ed a bordo nave, con l’obiettivo di traferire le competenze necessarie alla condotta navale del mezzo insieme con la gestione e manutenzione del Naval Cockpit.

Fincantieri NexTech, società del Gruppo Fincantieri con circa 800 professionisti ed esperti impegnati in Italia e con filiali in Canada, UK, Corea del Sud ed Australia, è specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e innovative in ambito Maritime & Defence, Smart Infrastructures, Specialized Engineering e CyberSecurity & Digital Solutions.

L’Azienda è attiva prevalentemente nel settore della Difesa con un ventaglio di soluzioni cutting edge nel campo dell’elettronica, dell’automazione, della sistemistica avanzata, dell’IT e della sicurezza cibernetica, che riguardano anche il monitoraggio delle grandi reti infrastrutturali, il mondo dei trasporti, della sicurezza e della logistica.

Per il proseguo e miglioramento della formazione della nostra Marina Militare, ad integrazione di quanto già in essere, Fincantieri NexTech sta sviluppando un emulatore del Naval Cockpit da installare a terra e che consentirà di addestrare il personale senza i limiti dettati dalla disponibilità del mezzo navale. L’emulatore sfrutterà l’infrastruttura del Caposerie di Naval Cockpit oggi utilizzato nell’ambito della qualifica software presso il Centro Navale di Maricenprog a Taranto.

Il nuovo Naval Cockpit, basato su soluzioni tecnologiche di tipo avionico, ma declinate in ottica di applicazione navale, garantisce un’elevata efficacia in termini ergonomici e operativi, fonde in un’unica postazione di comando simmetrica sia le funzioni di controllo e conduzione dell’Unità Navale sia le capabilities di combattimento.

Il sistema permette la condotta operativa dell’Unità con due soli operatori (Pilota e Co-Pilota) che possono svolgere in autonomia tutte le funzioni necessarie alla conduzione dei sistemi di piattaforma, della navigazione operativa e di combattimento, avvalendosi, all’occorrenza, del supporto della Centrale Operativa di Combattimento – C.O.C.. Il Naval Cockpit rappresenta infatti l’elemento di sintesi dove vengono accentrate e processate, in un unico centro decisionale, tutte le informazioni/dati convergenti da ogni parte della nave (sia dal sistema di gestione della piattaforma, sia dal sistema di combattimento).

Fincantieri NexTech ha progettato e fornito la console, le sedute integrate, l’integrazione con lo Ship Management System (SMS), sempre di sua fornitura e tutti i sottosistemi afferenti alla postazione di Comando & Controllo del Naval Cockpit, inclusi gli strumenti innovativi pertinenti la condotta dell’unità e la gestione della piattaforma.

Il Naval Cockpit permette il controllo totale dei sottosistemi di piattaforma in quanto estensione dello Ship Management System (SMS), denominato SEASNAVY, interamente concepito, sviluppato e realizzato da Fincantieri NexTech che consente il controllo automatizzato e integrato delle funzioni di propulsione, della centrale elettrica e distribuzione, dei servizi di scafo, della sicurezza e della manovrabilità.

Lo Ship Management System ha un’architettura di tipo distribuito che prevede controllori elettronici di processo specializzati (e relative unità remote e distribuite di input/output, o I/O), server ridondati in ambiente virtuale, reti dati ridondate e numerose consolle di controllo e monitoraggio presenti nei principali locali operativi della nave. Le consolle operatore presentano un’interfaccia uomo-macchina sviluppato utilizzando il Marine Portal Evolution (MPEV) e lo Scada (acronimo dall’inglese “Supervisory Control And Data Acquisition”) di proprietà Fincantieri NexTech.

L’SMS è costituito dai seguenti sottosistemi:

Sistema di ausilio alla navigazione (Integrated Bridge System);

Sistema di controllo propulsione;

Sistema di controllo della generazione e della distribuzione elettrica;

Sistema controllo dei servizi ausiliari della nave e dello scafo;

Sistema per gli arresti di emergenza (ESD);

Sistema di videosorveglianza (TVCC) e Antintrusione.

Inoltre, il SEASNAVY dei PPA integra diversi moduli di Supporto alle Decisioni che sfruttano i dati dello stesso Ship Management System per fornire una serie di ausili agli operatori. Tra questi il Sistema di Comando e Supervisione, il Condition Monitoring System impiegato a supporto della strategia manutentiva di tipo CBM (Condition Based Maintenance), che comprende anche un sistema di rilevamento delle vibrazioni dei macchinari. Altri moduli integrati in SMS sono l’Energy Management System e l’Hull conditioning monitoring & assessment system, nonché il Modulo di Gestione della Sicurezza (SISS-TRD) della ditta Martec per il controllo del danno.

Altresì, sul versante del training, il SEASNAVY prevede capacità di addestramento degli operatori addetti alla conduzione degli impianti direttamente a bordo attraverso un modulo denominato On Board Training System. In questo contesto Fincantieri NexTech sta lavorando con la Marina Militare per la definizione di un nuovo sistema di Addestramento di Terra specializzato per l’SMS PPA (ma predisposto a soddisfare tutti i progetti SMS realizzati anche in passato) con il medesimo target dell’Emulatore di Naval Cockpit, ovvero di consentire una formazione preventiva degli equipaggi in preparazione agli imbarchi sulle unità navali.

Sempre nell’ambito dei sistemi di piattaforma, Fincantieri NexTech fornisce anche il sistema di telecomando/movimentazione valvole (integrato con il SEASNAVY) ed i sistemi per le comunicazioni interne non classificate.

Il Naval Cockpit si caratterizza principalmente per 3 grandi schermi multifunzionali a colori da 28 pollici del tipo “touch-screen”, da cui sono accessibili sia il CMS che lo SMS (con un’interfaccia “uniformata” per entrambi i sistemi). In più esso dispone di altri sistemi d’interfaccia particolari quali volantini drive-by-wire servoassistiti (rimovibili e simili a volanti da Formula Uno, realizzati con funzionalità in logica HOTAS, sincronici e facenti funzione principale di timoneria nave con passaggi di diritto di controllo con l’impianto stesso di timoneria in modo bump-less).

Stesso approccio è stato applicato alle leve proporzionali di propulsione che presentano anch’esse funzionalità HOTAS inclusa la funzione Combat per dare agli operatori la massima responsività del sistema di propulsione per condizioni estreme, servoassistite e sincroniche con le altre leve proporzionali presenti nei vari locali operativi nave per assicurare sempre cambi di diritto di controllo bump-less, (sempre realizzati full-custom da Fincantieri NexTech).

Fra i sottosistemi va menzionato anche l’autopilota avanzato SEASPILOT NAVY by Fincantieri NexTech, che integra le funzionalità di navigazione previste dalla certificazione IMO in termini di Heading Control, il controllo di velocità per via di funzionalità Speed Pilot e quelle caratteristiche specificamente militari (grazie all’integrazione con il CMS) quali le manovre evasive comandate direttamente dal CMS e le funzioni di Track Control con rotte impostabili su WECDIS.

Esso permette inoltre l’esecuzione di manovre a bassa velocità quali il mantenimento di un punto nave garantendo il Best Heading calcolato dinamicamente sulla base dell’azione del vento e della corrente per citare la più significativa, fondamentale nelle operazioni di Ricerca e Soccorso.