MBDA consegnerà in dicembre i primi missili Exocet MM40 Block 3C alla Marina Francese

MBDA inizierà le consegne dei primi missili antinave MM40 Block 3c alla Marina francese (Marine Nationale) nel dicembre 2022, secondo l’ultima documentazione ufficiale della difesa francese.

Il documento di richiesta del budget per la difesa del 2023, pubblicato la scorsa settimana, riferisce che i missili Exocet MM40 Block 3c saranno consegnati a dicembre 2022. Come riportato in precedenza, questi missili erano inizialmente previsti per la consegna nel 2021. L’ultimo documento di bilancio mostra che solo 4 missili saranno consegnati quest’anno, con altri 31 MM40 Block 3c consegnati nel 2023 su un totale di 55 ordinati.

Inoltre, il Ministero delle Forze Armate francese ha ordinato 45 “kit MM40 Block 3c” per aggiornare altrettanti missili Block 3: i primi 4 kit dovrebbero venire consegnati a settembre 2023 secondo quanto riferisce Naval News.

Secondo il documento questo consente di mantenere le capacità antinave fornite dal sistema missilistico Exocet, disponibile nelle varianti lanciata dall’aria (AM39), lanciata da unità di superficie (MM40) e da sottomarino (SM39).

Rispetto all’esistente Block 3, la variante “Block 3c” porta sull’Exocet un nuovo seeker RF digitale di Thales. La “c” sta per coerente e il Coherent Radar Processing rende il nuovo MM40 Block 3c più resistente ai più recenti sistemi di disturbo e probabilmente sarà in grado di riconoscere la nave bersaglio all’interno di un gruppo di navi e colpirne aree specifiche.

Il Block 3 ha un raggio d’azione esteso fino a 200 chilometri grazie a un motore a turbogetto e ha la capacità di colpire obiettivi costieri, grazie alla navigazione GPS.

Non sono previsti aggiornamenti simili sulla variante aria-superficie AM39. Tuttavia, la variante lanciata dal sottomarino SM39 potrebbe ricevere un aggiornamento del seeker. Questi due missili hanno già ricevuto un upgrade di digitalizzazione dei loro sistemi portandoli allo standard AM39 Block2 Mod2 per il velivolo da combattimento Rafale F3 e allo standard SM39 Block2 Mod2 per i sottomarini classe Suffren. L’aggiornamento del seeker coerente potrebbe portare il missile allo standard SM39 Block 3c.

Con quest’ultima variante della famiglia Exocet (in servizio dagli anni ’70) la Marina Francese disporrà di un’arma efficace all’ingresso in servizio del suo sostituto, l’FCAS/W, negli anni 2030.