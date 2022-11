CY4GATE Group ottiene da ECSO la certificazione “Cyber Security Made In Europe”

CY4GATE GROUP (EGM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, ha reso noto ieri di aver ottenuto la “Cyber Security Made in Europe” Label, una prestigiosa e unica certificazione destinata alle aziende che operano nel settore della sicurezza informatica che hanno la sede legale e il proprio mercato principale sul territorio europeo.

Sviluppata da un progetto dell’European Cyber Security Organisation (ECSO), organizzazione no profit che collabora con la Commissione Europea per lo sviluppo e implementazione di efficaci politiche sulla sicurezza informatica, la certificazione ha lo scopo di promuovere la cyber security nell’Unione Europea e l’expertise delle imprese europee qualificate.

Aziende che sono portatrici in questo settore dei valori europei dell’affidabilità, della creazione di soluzioni e servizi conformi allo standard introdotto dall’ENISA (Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Informatica) per la sicurezza dei prodotti informatici e alle politiche europee sul GDPR.

Cy4Gate, grazie alla certificazione “Cyber Security Made in Europe”, consolida il proprio posizionamento di mercato con un offering in linea con i più elevati standard europei che la collocano tra le aziende best in class per qualità e affidabilità, permettendole, con sempre maggiore autorevolezza, di attuare sinergie per lo sviluppo congiunto di tecnologie e progettualità con un panel più ampio di aziende del settore che condividono gli stessi principi ispiratori.

“Siamo estremamente convinti che in ambito cyber il conseguimento di una sovranità tecnologica nazionale non possa prescindere dalla realizzazione di una sovranità tecnologica europea” ha dichiarato Emanuele Galtieri, Amministratore Delegato di Cy4Gate Group (nella foto).

“Questa importante certificazione testimonia ancora una volta la determinazione di Cy4Gate a fornire un concreto contributo nell’assicurare un avanzamento tecnologico di qualità nel contesto dell’Unione Europea. È, peraltro, un riconoscimento che giunge a poche settimane dall’annuncio del signing delll’acquisizione della cyber-boutique francese Diateam, a sottolineare come per noi questo tema necessiti di un impegno che travalichi i confini nazionali. La certificazione Cyber Security Made in Europe è la conferma di un impegno alla qualità e affidabilità dovuti ai nostri clienti”.

Fonte: comunicato CY4GATE