Più semoventi K9 Thunder per la Norvegia

Il 7 novembre la Norvegia ha esercitato una ulteriore opzione per aumentare il numero di obici semoventi da 155mm K9 Thunder in dotazione al suo esercito confermando un ordine per altri 4 K9 più 8 veicoli trasporto munizioni K10.

I mezzi, che verranno consegnati entro il 2024, si aggiungono ai 24 K9 SPH e 6 K10 ordinati dal 2017 alla sudcoreana Hanwha per sostituire gli anziani semoventi di origine statunitense M109A3GNM in servizio da circa mezzo secolo e in gran parte ceduti negli ultimi mesi all’Esercito Ucraino.

L’obice semovente sudcoreano continua così a imporsi sul mercato europeo dopo gli ordini finlandese (58 esemplari), estone (24) e la mega commessa della Polonia che dopo aver scelto lo scafo del K9 per realizzare il semovente nazionale Krab ha ordinato 212 K9A1 e ne produrrà su licenza 460 in versione K9PL che incorpora tecnologie e componenti di produzione polacca.

Foto Hanwha