Incidente mortale per un Typhoon del 37° Stormo

E’ stato individuato dalle squadre di soccorso a terra, nei pressi di alcuni rottami del velivolo, il corpo senza vita del pilota del caccia monoposto Eurofighter del 37° Stormo di Trapani-Birgi precipitato nel tardo pomeriggio di ieri a 5 miglia dalla base aerea durante la fase di rientro da una missione addestrativa.

L’impatto, dal quale non risultano danni a persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa 2 miglia a sud est della base aerea siciliana. Le cause dell’incidente al momento non sono note, un elicottero del 82° Centro SAR era immediatamente decollato dalla base di Trapani-Borgi per localizzare la zona precisa dell’impatto e per la ricerca del pilota.

Si tratta del capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, celibe, originario di Caserta, ufficiale pilota in forza al 37° Stormo di Trapani.

Il capitano Fabio Antonio Altruda era entrato in Aeronautica Militare con il Corso regolare Ibis 5° dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli nel 2007. Pilota combat ready su velivolo Eurofighter, in forza al 37° Stormo di Trapani dal marzo del 2021, aveva all’attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato.

La notizia è stata comunicata ai genitori del giovane ufficiale, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio.

Sul posto, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono intervenute immediatamente squadre di soccorso e team di specialisti della Forza Armata che stanno continuando ad operare per mettere in sicurezza e circoscrive l’area dell’impatto. Sull’accaduto l’Aeronautica Militare ha reso noto che avvierà già nelle prossime ore un’inchiesta di sicurezza del volo.