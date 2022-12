MBDA e BAE Systems Hägglunds testano il missile AKERON sul CV90

Il missile AKERON MP di MBDA è stato lanciato dal veicolo da combattimento per fanteria Hägglunds CV90 di BAE Systems in un poligono di prova nel nord della Svezia, alla presenza di rappresentanti delle forze armate svedesi.

AKERON è una famiglia unica di missili da combattimento tattico di quinta generazione che incorpora le più recenti tecnologie in termini di immagini multi-banda ad alta risoluzione, testate multi-effetto (anticarro, anti-infrastrutture, anti-uomo), data-link e algoritmi di guida multi-modo basati su tecniche di Intelligenza Artificiale. Il CV90 è un moderno veicolo da combattimento di fanteria altamente capace, dotato di un avanzato sistema di combattimento integrato, collegato a più complessi sistemi di gestione del campo di battaglia.

La combinazione di AKERON MP/LYNKEUS e del sistema di combattimento CV90 offre una capacità unica di ingaggio del bersaglio in ambienti complessi (come ad esempio quelli boschivi o urbani) grazie alla combinazione di acquisizione immediata del bersaglio da parte di AKERON in modalità lock-on before launch (LOBL), o di acquisizione del bersaglio in volo in modalità lock-on after launch (LOAL), il tutto reso possibile dalle informazioni fornite all’equipaggio dal sistema di combattimento CV90. Questa capacità dell’AKERON di ingaggiare carri armati a 4 chilometri di distanza, con l’opzione di combattimento collaborativo attraverso il sistema di combattimento CV90 e con esplorazione effettuata da un micro-UAV integrato con LYNKEUS, è unica.

Le condizioni di tiro per la prova sono state stabilite per evidenziare la complementarità del sistema di combattimento avanzato CV90 con la capacità unica di AKERON MP / LYNKEUS, in un contesto quale le condizioni di combattimento invernali nel paese nordico. Il test è stato effettuato con successo attraverso la modalità lock-on prima del lancio (LOBL) in banda TV.

Fonte: comunicato MBDA