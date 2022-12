Missili antiaerei Saab RBS 70 NG per la Lettonia

Saab ha reso noto di aver ricevuto ordini per il sistema di difesa aerea a corto raggio basato a terra RBS 70 NG e il radar Giraffe 1X dal Ministero della Difesa lettone. Le consegne inizieranno nel 2022. Il radar Giraffe 1X, combinato con l’RBS 70 NG, rafforzerà ulteriormente le capacità di difesa aerea della Lettonia consentendo migliori prestazioni.

RBS 70 NG è utilizzato da numerose nazioni in tutto il mondo, tra cui Svezia, Repubblica Ceca e Brasile. L’ultima versione offre un localizzatore di bersagli automatico e un puntatore notturno integrato.

Giraffe 1X è sotto contratto per una vasta gamma di clienti ed è un radar 3D ad alte prestazioni veramente compatto, leggero. Giraffe 1X può essere utilizzato per compiti tra cui la difesa aerea a terra, i sistemi aerei senza pilota (C-UAS) e la protezione del sito, nonché applicazioni navali per tutti i tipi di navi.

Per la difesa aerea a bassa quota l’Esercito Lettone dispone anche di missili spalleggiabili statunitensi Stinger. Il conflitto in Ucraina ha incrementato anche presso le forze armate dei paesi baltici la necessità di potenziare le difese contro velivoli in volo a bassa quota inclusi droni ed elicotteri.

Foto Saab