A Thales Alenia Space il contratto di manutenzione del sistema di navigazione satellitare europeo EGNOS

Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un contratto del valore di oltre 100 milioni di euro con EUSPA (European Union Agency for the Space Programme) per la fornitura di servizi di manutenzione e altri servizi di supporto per EGNOS V2 (European Geostationary Navigation Overlay System) per un periodo di quattro anni.

Il sistema EGNOS aumenta la precisione, l’affidabilità e l’integrità dei segnali di posizionamento, migliorando le prestazioni dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS), come il GPS e, in futuro, Galileo. Il servizio “Safety of Life” di EGNOS viene utilizzato nell’aviazione per gli atterraggi, consentendo avvicinamenti di precisione agli aeroporti europei senza necessità di sistemi di guida a terra. Questo servizio ha migliorato significativamente la sicurezza e l’efficienza operativa, a tutto vantaggio degli operatori europei.

Thales Alenia Space si avvarrà della sua lunga esperienza nell’ingegneria, nello sviluppo, nei test e nella manutenzione dell’attuale sistema EGNOS, insieme allo sviluppo di EGNOS V2, attualmente in corso, per fornire la manutenzione del sistema EGNOS V2 all’EUSPA e alla comunità di navigazione satellitare dell’Unione Europea dal 2023 al 2026.

Thales Alenia Space fornirà supporto operativo e assistenza in caso di incidenti (in particolare la risoluzione dei problemi e le riparazioni di hardware e software) garantendo a EGNOS un supporto ottimale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, fornirà le versioni aggiornate o modificate necessarie per garantire il servizio “Safety Of Life”.

” L’uso crescente dei servizi EGNOS in Europa ha fatto sì che il mantenimento del sistema in condizioni operative e l’adattamento delle sue evoluzioni al contesto di utilizzo sia più che mai un’attività essenziale per l’EUSPA. Grazie a questo nuovo contratto assicureremo le capacità dell’infrastruttura per i prossimi anni e lavoreremo a stretto contatto con l’industria per rispondere in modo più efficiente alle aspettative degli utenti di EGNOS” – ha dichiarato Jean-Marc Piéplu, Responsabile dello sviluppo del Programma EGNOS presso l’EUSPA”.

“Con questo ultimo contratto, Thales Alenia Space rafforza la sua leadership europea ed internazionale nella navigazione satellitare e sostiene il successo del sistema EGNOS in Europa” – ha dichiarato Benoit Broudy, Vicepresidente della Navigazione di Thales Alenia Space in Francia – “L’industria europea ha maturato competenze e credenziali eccezionali nei sistemi navigazione satellitare (SBAS – Satellite Based Augmentation Service), sostenendo il successo delle esportazioni di questa tecnologia, che è già stata impiegata in Corea del Sud, Africa e Oceano Indiano”.

Fonte: comunicato A Thales Alenia Space