Hensoldt consegnerà entro tre mesi all’Ucraina i primi due radar TRML-4D

L’azienda elettronica tedesca Hensoldt sta fornendo altri due dei radar ad alte prestazioni TRML-4D per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina. Nell’ambito di un ordine del valore di due milioni di euro, i due radar saranno consegnati nei prossimi tre mesi, ha reso noto l’azienda. Hensoldt ha firmato un contratto per quattro radar TRML-4D come parte del sistema di difesa aerea IRIS-T SLM fornito dalla Germania all’Ucraina.

TRML-4D utilizza la più recente tecnologia radar AESA (Active Electronically Scanned Array) ed è in grado di rilevare, tracciare e classificare vari tipi di bersagli aerei, in particolare aerei, missili da crociera ed nonché elicotteri. Garantisce il rilevamento e il tracciamento rapidi di circa 1.500 bersagli in un raggio fino a 250 chilometri.