Il futuro dei lanci spaziali europei sarà in Svezia?

Nelle profondità del Circolo Polare Artico, il governo svedese sta coraggiosamente tentando di lanciare con successo i satelliti nello spazio con il primo lancio dalla base di Kiruna (Stazione Spaziale di Esrange) previsto entro la fine del 2023.

Stazione Spaziale di Esrange – Kiruna, Svezia (Immagine da Google Maps)

La Stazione Spaziale di Esrange è operativa dal 1966 ed è attualmente utilizzata dalla comunità scientifica internazionale per il lancio di razzi sonda per la microgravità e la ricerca atmosferica, nonché palloni ad alta quota per l’astronomia, e test di caduta di veicoli spaziali e aerei. Esrange ospita anche una delle più grandi stazioni terrestri satellitari civili del mondo e funge da hub nella rete di stazioni satellitari globali. La base di Kiruna è utilizzata anche dall’ASI, l’agenzia spaziale italiana, in particolare per le missioni Hermes e Mini Irene.

I vertici politici europei hanno ufficialmente aperto venerdì 13 gennaio 2023, un nuovo Centro Spaziale di lancio presso la Stazione Spaziale di Esrange Space a Kiruna, nell’estremo nord della Svezia, promettendo di utilizzare la struttura come piattaforma per il trasporto in orbita di satelliti la cui “missione” potrà variare dal monitoraggio dei cambiamenti climatici, ai servizi di comunicazione, all’osservazione della terra, etc.

Centro Spaziale di Esrange (Immagine da SSC Space website)

Il Centro Spaziale di Esrange offre una porta europea indipendente per lo spazio. Va a migliorare quindi la resilienza delle infrastrutture spaziali europee e a rafforzare la condivisione delle capacità”, hanno dichiarato il presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e Stefan Gardefjord, amministratore delegato di SSC (Swedish Space Corporation), durante la cerimonia di inaugurazione della stazione di lancio.

“Se vogliamo tracciare efficacemente gli effetti del cambiamento climatico, lo spazio offre il 60 percento delle misurazioni di cui abbiamo bisogno. La prospettiva spaziale ci fornisce la maggior parte dei dati di cui abbiamo bisogno per capire cosa sta succedendo”, ha aggiunto von der Leyen, evidenziando l’importanza della raccolta delle informazioni dallo spazio. Informazioni che, per loro natura presentano caratteristica duale, costituendo la linfa vitale non solo per lo sviluppo della sostenibilità ambientale ma anche a vantaggio dei sistemi di difesa più avanzati.

Per la Svezia il tempismo di questo annuncio è stato calibrato bob a caso in concomitanza con l’avvio del semestre di presidenza svedese dell’Unione Europea.

La Stazione di Lancio, una risorsa importante per l’Europa

La Stazione di Lancio di Esrange si descrive come la porta polare dell’Europa verso lo spazio. La struttura è in fase di preparazione da molti anni ma ora ha capitalizzato una maggiore capacità.

Oggi solo dieci paesi al mondo hanno la capacità di lanciare satelliti orbitali. La struttura di Esrange a Kiruna è la prima base spaziale ad essere aperta nell’Europa continentale poiché l’altra base spaziale impiegata dall’Europa si trova nella Guyana francese.

Centro Spaziale di Kourou – Guiana Francese (Immagine Google Maps)

La stazione svedese si appresta quindi a rappresentare una risorsa strategica. “La Stazione Spaziale di Esrange offre un gateway europeo indipendente per lo spazio, che contribuisce a migliorare le capacità esistenti nella Guyana francese in Sud America” scrive in un comunicato la Swedish Space Corporation (SSC), di proprietà statale, che possiede e gestisce Esrange.

Competizione con la Norvegia

La Stazione di Lancio di Esrange è in funzione e la Svezia è in corsa per diventare il primo paese a lanciare satelliti in Europa, con previsione per il primo lancio entro il 2023 ma questa non è l’unica infrastruttura prevista per il lancio di satelliti in territorio europeo. Anche nella a Stazione Spaziale di Andøya, nella Norvegia settentrionale, si sta costruendo un lanciatore spaziale per il lancio di piccoli satelliti.

“Gli svedesi potrebbero essere i primi al riuscire a lanciare un satellite, ma abbiamo anche Andøya Space in Norvegia”, afferma il giornalista di NRK Hhallvard Sandberg aggiungendo che Andøya ha l’ambizione di riuscire a lanciare con successo un satellite nel più breve tempo possibile.

Immagini: Stazione di Lancio di Esrange