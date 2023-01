Le immagini dello stabilimento per l’assemblaggio dei tank russi T-90M

Pubblichiamo le immagini, rese note da un servizio del canale televisivo Russia 1, dell’assemblaggio dei tank russi T-90M, i più moderni in dotazione alle forze terrestri di Mosca, in uno degli stabilimenti del grande complesso industriale di UralVagonZavod ( situato a Nižnij Tagil nella regione degli Urali) in cui i turni di lavoro sono stati rafforzati negli ultimi mesi.

Nel dicembre scorso un esponente sindacale della regione degli Urali aveva dichiarato alla TASS che le aziende coinvolte negli ordini per la Difesa sono passate a una settimana di sei giorni lavorativi con turni di lavoro fino a 12 ore.

Come tutte le aziende russe del settore, anche UralVagonZavod ha adottato misure per modernizzare e aumentare la produzione in seguito alle specifiche richieste del Cremlino dopo gli sviluppi del conflitto in Ucraina.

A tal proposito l’11 gennaio l’azienda ha annunciato di essere alla ricerca di lavoratori. “Siamo pronti ad assumere giovani specialisti con istruzione tecnica e formarli per le professioni attualmente richieste nella nostra azienda”, ha affermato Kiril Polyashov, capo del dipartimento del personale dell’impresa.

Le indicazioni emanate dal Cremlino nella scorsa primavera prevedono retribuzioni più elevate per i dipendenti dell’industria della Difesa e incentivi all’assunzione oltre all’esclusione da eventuali richiami in servizio di riservisti.

I carri armati T-90M, impiegati in numero limitato fin dall’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina, stanno ora giungendo in numero crescente ai reparti di prima linea e vengono impiegati nelle offensive russe in corso in questi giorni nel Donbass.

Il 23 dicembre scorso il presidente Vladimir Putin ka spronato i capi dell’industria della difesa a garantire che le forze armate ricevano rapidamente tutti gli equipaggiamenti necessari a combattere in Ucraina.

“Il compito chiave più importante del nostro complesso militare-industriale è quello di fornire alle nostre unità e alle forze di prima linea tutto ciò di cui hanno bisogno: armi, attrezzature, munizioni e equipaggiamenti nelle quantità necessarie e della giusta qualità nei tempi più brevi possibili”, ha detto Putin.

“È anche importante perfezionare e migliorare in modo significativo le caratteristiche tecniche delle armi e delle attrezzature per i nostri combattenti, sulla base dell’esperienza di combattimento che abbiamo acquisito”.

Putin ha assicurato che lo Stato garantirà il soddisfacimento delle esigenze delle forze armate senza “alcuna restrizione di finanziamento” ma aggiungendo che non è necessario “militarizzare l’economia”.

Immagini: TV Russia 1