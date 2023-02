CNV consegna una motovedetta classe 300 alla Libia

Con una cerimonia che si è tenuta ieri nello stabilimento di Adria, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, del Ministro degli Esteri libico Najla Al Mangoush e del Commissario Europeo per l’allargamento e la politica di vicinato Olivér Varhelyi, Cantiere Navale Vittoria ha consegnato al Governo italiano l’unità TS -LCG 300 di tipo S.A.R. (Search and Rescue).

L’unità, gemella a quelle attualmente in dotazione alla Guardia Costiera italiana, è costruita in lega leggera di alluminio ed è inaffondabile e auto-raddrizzante. Lunga circa 20 metri, larga 6 metri, con un pescaggio di 0,95 metri, l’imbarcazione è in grado di raggiungere una velocità massima continuativa a pieno carico di oltre 35 nodi e di accogliere a bordo fino a 200 persone.

“Vogliamo che il Mediterraneo non sia più un cimitero di migranti. La consegna della prima di cinque motovedette alla Guardia Costiera libica fa parte della strategia a lungo termine del Governo per contrastare proprio i traffici illegali di esseri umani” ha detto l vice presidente del consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani nella conferenza stampa.

La progettazione e costruzione dell’imbarcazione è stata affidata all’azienda veneta, specializzata nella realizzazione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro, commerciali e da trasporto fino a 100 metri di lunghezza, nell’ambito di una gara, dal valore di 10milioni 450mila euro, indetta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto nel 2016 per la costruzione di cinque unità S.A.R (+ dieci opzionali) destinate alla Guardia Costiera Italiana.

Nel giugno 2022, nell’ambito dello stesso affidamento, l’azienda veneta ha sottoscritto un contratto di cessione con Guardia Costiera e Ministero dell’Interno italiano per tre delle dieci unità opzionali per un valore di circa 8milioni di euro. Le restanti due unità verranno consegnate nel corso del 2023.

La motovedette Classe 300 è inaffondabile, è autoraddrizzante, misura 20 metri e pesa 33 tonnellate circa. Può raggiungere una velocità massima di 35 nodi ed ha un’autonomia di 600 miglia nautiche. Il suo equipaggio è composto da 5 persone ma potrà ospitare fino a 200 naufraghi, con relative scialuppe di salvataggio.

La cerimonia costituisce il primo risvolto operativo del Memorandum d’intesa per la consegna di 5 unità navali – due Corrubia e tre classe 300 – alla Guardia costiera libica, firmato lo scorso 28 gennaio dal vicepresidente Tajani insieme alla ministra Mangoush nell’ambito della missione in Libia svolta con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.