Colombia: contratto per la manutenzione degli elicotteri Mil Mi-17 e UH-60

Il Ministero della Difesa colombiano ha firmato contratti per la manutenzione di una flotta di elicotteri Mil Mi-17 “Hip” e UH-60 attualmente in servizio con la Air Assault Aviation Division (DAVAA) dell’Aviazione dell’Esercito colombiano. Secondo il portale Infodefensa il valore totale dei due contratti siglati nell’ambito di accordi intergovernativi è pari a 46,96 milioni di dollari.

Gli accordi prevedono nel dettaglio la MRO (Maintenance, repair, and overhaul – manutenzione, riparazione e revisione) degli elicotteri Mil Mi-17 di fabbricazione russa e degli elicotteri Black Hawk americani per la durata di 3 anni e mezzo, anche se gli appaltatori selezionati non sono stati menzionati dagli organi competenti.

La Division de Aviacion Asalto Aereo (composta dalla 25^ e dalla 32^ Brigata aerea) gestisce 24 elicotteri russi delle versioni Mil Mi-17-1V e Mi-17V-5, oltre a 54 UH-60A/L e S-70A4 di fabbricazione americana. Le Forze di terra colombiane hanno ricevuto 9 elicotteri da trasporto militare Mi-17V-5 in due lotti nel 2008-2009 in esito a due contratti del 2007 e del 2008 e prima di allora, nel 1997 e nel 2002, sono stati ricevuti 16 elicotteri Mi-17-1V in due distinti lotti.

Nelle scorse settimane gli Stati Uniti hanno chiesto alla Colombia e agli altri stati dell’America Latina la disponibilità a cedere all’Ucraina il materiale militare di origine russo/sovietica ma il governo di Bogotà ha risposto negativamente.