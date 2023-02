Il ruolo dell’Aeronautica Militare nell’esercitazione JOINT STARS

L’Aeronautica Militare partecipa all’Esercitazione JOINT STARS 2022/23 (JOST), l’evento addestrativo interforze e inter-agenzia più importante della Difesa, impiegando il proprio personale nelle strutture del Joint Force Air Component (JFAC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico.

La JOST 22/23 è un’esercitazione disposta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e pianificata dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI).

In questa prima fase della JOST 22/23, iniziata lo scorso mese di dicembre e conclusasi il 27 gennaio, è stata sviluppata un’attività di tipo Command Post EXercise (CPX), finalizzata all’interoperabilità e all’addestramento di unità ed assetti delle Forze Armate nazionali e di diverse articolazioni in seno al processo di Pianificazione Operativa per la condotta di un’operazione interforze e multinazionale in aderenza all’art. 5 del Trattato Nord-Atlantico, che sancisce il principio di difesa collettiva in caso di aggressione a uno dei Paesi alleati.

Lo scopo dell’esercitazione è quello di verificare le capacità di pianificazione di uno staff nazionale interforze per una operazione di difesa degli spazi aerei, terrestri e marittimi, di sicurezza cibernetica e spaziale, di difesa da contaminazione chimica, biologica, radiologica o nucleare e di contrasto alle minacce derivanti dalle tecnologie emergenti.

L’attività di pianificazione relativa all’Air and Space Domain, a supporto del piano sviluppato a livello Joint (interforze), è stata condotta dal Gen. D.A. Claudio Gabellini in qualità di Comandante del Joint Force Air Component (JFAC) – struttura di comando e controllo dell’Aeronautica Militare attivata all’interno del Comando Operazioni Aerospaziali – che si è avvalso di un Air Operation Planning Group (AOPG) composto da circa 50 esperti di settore, affiancati da altro personale in addestramento, e che sono stati sempre in stretto coordinamento con ulteriori unità della Forza Armata dislocate nell’Air Component Coordination Element (ACCE) del Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito (CeSiVa) a Civitavecchia.

Questo processo addestrativo è propedeutico al raggiungimento, nel 2025, della certificazione NATO dell’ITA-JFAC quale comando nazionale in prontezza NATO Response Force (NRF).

Fonte: Stato Maggiore Difesa