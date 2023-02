Le figure più ricercate dal cybercrimine

Da Guerre di Rete – newsletter di notizie cyber a cura di Carola Frediani

Secondo una nuova analisi della società di cybersicurezza Kaspersky, sembra che gli sviluppatori siano i più ricercati dal mondo cybercriminale. Tra le altre posizioni richieste figurano specialisti di attacchi, reverse engineer, tester, analisti, amministratori IT e designer. I ricercatori dell’azienda hanno esaminato 200mila messaggi legati al lavoro pubblicati su 155 forum del dark web tra gennaio 2020 e giugno 2022.

L’analisi ha rilevato che gli annunci di lavoro – sia per la ricerca di un’occupazione che per l’inserimento di offerte di lavoro – hanno superato i 10.000 per trimestre. Gli annunci parlano anche di incentivi – come aumenti e premi per incarichi portati a buon fine – bonus per le segnalazioni di altri potenziali dipendenti, ferie pagate e requisiti che includono “no droghe”.

Gli stipendi andavano da 100.000 dollari al mese in un annuncio a 20.000 dollari al mese in un altro, ma “i livelli mediani di retribuzione offerti ai professionisti IT variano tra i 1.300 e i 4.000 dollari” (via Cyberscoop).

Foto Interpol