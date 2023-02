MANTIS per la Slovacchia

La Germania consegnerà a titolo gratuito alla Slovacchia due sistemi modulari di difesa di punto C-RAM (antimissile, artiglieria e mortaio) MANTIS per rafforzare le difese aeree.: lo ha reso noto giovedì il ministero della Difesa slovacco senza specificare i tempi di consegna.

“La Slovacchia riceverà i sistemi gratuitamente e in modo permanente”, ha detto all’AFP la portavoce del ministero della Difesa slovacco Martina Kakascikova specificando che il pacchetto include un radar panoramico con una portata fino a 100 chilometri e l’addestramento.

“L’addestramento dei soldati slovacchi per utilizzare il sistema inizierà nei prossimi mesi”, ha dichiarato su Facebook il ministro della Difesa Jaroslav Nad secondo il quale i due MANTIS hanno un valore di 120 milioni di euro. “L’accordo per l’acquisizione di questi sistemi moderni è un apprezzamento del nostro inequivocabile sostegno all’Ucraina” ha aggiunto Nad.

Il MANTIS costituisce una versione migliorata del sistema Skyshield di Rheinmetall basato su cannoni da 35 mm in grado di sparare raffiche da 36 colpi alla velocità di 1000 colpi al minuto per intercettare e distruggere proiettili RAM prima che raggiungano i loro obiettivi ed è stato concepito per proteggere le basi in teatro operativo da razzi e granate d’artiglieria.

La Bundeswehr dispone di due sistemi in servizio dal 2014, ognuno composto da sei cannoni, due radar, posto comando, console di manutenzione e simulatore. Ogni sistema può gestire fino a 8 cannoni.

