Prima Parthica: concluso il 10° corso CRC a favore della polizia irachena

Nei giorni scorsi, il Mobile Training Team (MTT), dell’Arma dei Carabinieri, inquadrato nella missione “Prima Parthica” – Italian National Contingent Command Land”, agli ordini del Col. Daniele PISANI, con il compito di fornire assistenza alle forze di polizia irachene svolgendo attività di addestramento e mentoring, ha concluso, con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, il 10° corso di “Crowd & Riot Control” (CRC).

Dal 30 novembre scorso, oltre 1000 membri, della Iraqi Federal Police e delle Unità della Emergency Responde Brigades, dipendenti dal Ministero dell’Interno, hanno ricevuto una formazione specifica sulle tecniche di gestione della folla con lo scopo di mantenere l’Ordine Pubblico durante le manifestazioni e prevenire atti collettivi di violenza in ambienti urbani.

Gli Istruttori dei Carabinieri, con grande esperienza in ambito internazionale, provenienti tutti dalla 2° Brigata Mobile Carabinieri di Livorno, Grande Unità elementare dell’Arma per la proiezione all’estero, avranno il compito di formare oltre 6000 unità provenienti da diversi Battaglioni attraverso Corsi per Operatore di Ordine Pubblico (CRC), svolti presso la “Special Training School di Baghdad” della Iraqi Federal Police.

Il Comandante Generale della Iraqi Federal Police, Lt. General Salem Naser Al Amiri, in un incontro avuto con il Comandante dell’MTT, Ten. Col. Vincenzo Agostino, ha elogiato gli istruttori dei carabinieri per il lavoro svolto e dichiarato di essere molto soddisfatto del livello di addestramento raggiunto dai propri allievi riferendo che, lo scorso mese, sono stati schierati nella città di Bassora, con il compito di gestire l’Ordine Pubblico durante il 25° torneo internazionale di calcio “Arabian Gulf Camp”.

Tutte le attività svolte in teatro operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), guidato dal Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, che è il Comando di Vertice dell’Area Operativa Interforze ed assolve anche alle funzioni di organismo di staff del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Fonte: comunicato Operazione Prima Parthica