Primi appontaggi sulla portaerei indiana Vikrant

Primio appontaggi sulla nuova portaerei indiana Vikrant. Il 7 febbraio ha effettuato il primo atterraggio e decollo dal ponte della portaerei il caccia di produzione nazionale HAL LCA Tejas (nella foto in alto e qui sotto),.

L’11 febbraio la Marina Indiana ha effettuato appontaggi e decolli con il caccia imbarcato MiG-29K sul ponte della INS Vikrant (R11). Fino a quando l’India non adotterà i propri caccia, la Vikrant, che il comando della Marina Iindiana prevede operativa entro maggio-giugno 2023, impiegherà i MiG-29K di fabbricazione russa.

Attualmente, l’Aviazione Navale della Marina indiana è armata con 40 velivoli su 45 caccia MiG-29K acquisiti nel 2009-2010 e imbarcati sulla portaerei Vikramaditya.

In futuro, l’India prevede di sostituire il MiG-29K con 26 caccia di fabbricazione straniera e i principali concorrenti per il ruolo di caccia imbarcato per l’Aviazione della Marina indiana sono il francese Rafale e l’americano F/A-18 Super Hornet.

Mosca ha comunque proposto a New Delhi la fornitura di un ulteriore lotto di MiG-29K e MiG-29KUB per equipaggiare la portaerei INS Vikrant. Lo ha annunciato nei giorni scorsi alla TASS il direttore generale di Rosoboronexport Alexander Mikheev alla fiera aerospaziale internazionale Aero-India 2023.

Mikheedv ha aggiunto che Rosoboronexport sta negoziando con l’Aeronautica Indiana la produzione di un numero aggiuntivo di caccia multiruolo Sukhoi Su-30MKI in India L’Indian Air Force (IAF) schiera già 270 velivoli di questo tipo.

Il direttore generale di Rosoboronexport ha inoltre riferito che l’IAF mostrerebbe interesse per l’aereo da trasporto Ilyushin Il-76MD-90A e i negoziati sarebbero già in corso coinvolgendo l’industria aeronautica indiana.

Foto Marina Indiana e Rosobornexport