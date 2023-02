L’Angola acquista corvette dai cantieri emiratini ADSB

L’Angola ha firmato un accordo da 1 miliardo di euro con il Gruppo Edge degli Emirati Arabi Uniti che vedrà la sussidiaria Abu Dhabi Ship Building (ADSB) di Edge consegnare un numero imprecisato (presumibilmente tre) corvette BR71 Mk II da 71 metri alla Marina angolana. Il contratto è stato annunciato il 20 febbraio al Salone della Difesa IDEX.

Khalid Al Breiki, Presidente – Platforms & Systems, di Edge ha dichiarato che “la firma di un accordo di esportazione della difesa da 1 miliardo di euro rappresenta un risultato epocale per Edge e per ADSB. Ciò dimostra il nostro approccio strategico e il fermo impegno ad aumentare le esportazioni nazionali in linea con la direttiva della leadership degli Emirati Arabi Uniti”.

Per David Massey, CEO di ADSB, “la corvetta BR71 Mk II è una nave altamente avanzata in grado di svolgere molteplici missioni per proteggere i 1.600 km di costa dell’Angola”.

La corvetta Combattante BR71 Mk II è una variante avanzata della classe Baynunah (design BR 71) sviluppata dal cantiere navale francese CMN, parte del gruppo emiratino Privinvest Shipbuilding Group. La nave è progettata per operazioni difesa contro minacce aeree e di superficie, pattugliamento, protezione della Zona Economica Esclusiva, intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR).

Ha un equipaggio di 50 persone e una velocità massima di 30 nodi, con un’autonomia di 2.500 miglia nautiche a 12 nodi. Quattro motori MTU azionano due idrogetti sterzanti e due booster. Può ospitare un elicottero di classe 5 tonnellate su un ponte posteriore e due RHIB da sei metri. L’arma principale è un cannone da 76 o 57 mm, supportato da due cannoni da 20 o 30 mm. Può anche lanciare missili anti-nave Exocet e missili terra-aria.

Edge ha descritto la corvetta BR71 Mk II come una nave altamente sofisticata dotata di sistemi di missione avanzati tra cui un radar 3D, una suite di guerra elettronica, comunicazioni sicure, un cannone principale e sistemi missilistici terra-terra e terra-aria.

Disponendo di un cantiere navale di 330.000 metri quadrati ad Abu Dhabi, ADSB costruisce corvette, motovedette offshore e motovedette veloci per clienti militari e navi commerciali per l’industria dei servizi petroliferi. L’azienda offre anche una gamma completa di servizi di manutenzione, riparazione e rimontaggio, aggiornamento e conversione, oltre a servizi di progettazione e consulenza ingegneristica. ADSB ha costruito 5 delle 6 corvette classe Baynunah per la Marina degli Emirati Arabi Uniti, mentre la capoclasse costruita in Francia da CMN.

Non è chiaro se il contratto BR71 Mk II faccia seguito a quello da 495 milioni del 2016 tra Angola e Privinvest che prevedeva la costituzione di un cantiere navale in Angola e la fornitura di diverse navi militari. Si ritiene che l’accordo del 2016 sia stato ridimensionato in modo significativo a seguito delle pressioni del FMI: l’Angola, tuttavia, ha preso in consegna tre motovedette ad alta velocità HSI 32 dalla CMN e dovrebbero essere consegnate anche due navi pattuglia.

Foto ADSB